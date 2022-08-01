Предатель уехал домой 200-ым: ВСУ ликвидировали 22-летнего оккупанта из Донецка

ВСУ ликвидировали оккупанта-предателя из Донетчины / Коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Анатолий Штефан

Украинские защитники ликвидировали 22-летнего жителя Донецкой области, который пошел воевать на стороне России против ВСУ. Предатель Владимир Зинченко уехал с поля боя 200-тым. Об этом заявил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан.

На фронте ему даже успели дать прозвище - "лейтенант". Зинченко родился 21 июня 2000 года и закончил "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" в оккупированном Донецке.

"Предателя настигла карма. Слава нации, смерть врагам!"- написал Анатолий Штефан.

Его ликвидацию подтвердили в местных пабликах и насмешили Сеть заявлением, что Зинченко 29 июля "погиб смертью храбрых" во время выполнения "воинского долга".

ВСУ ликвидировали 22-летнего оккупанта из Донетчины / Анатолий Штефан

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Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

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Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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