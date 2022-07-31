ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасами

ВСУ уничтожили эшелон российских оккупантов на Херсонщине / Коллаж фото Википедия, Людмила Денисова

Украинские военные мастерски влупили по вражескому железнодорожному эшелону из более 40 вагонов. Снаряды из HIMARS прилетели прямо на оккупированную станцию Брилевка в Херсонской области. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, эти вагоны прибыли из Крыма. В них были солдаты, военная техника и боеприпасы.

"В результате живая сила противника превратилась в угольки, боевая техника - в груды металлолома, а БК взлетел на воздух. Также, по данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "российские железные дороги", которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область", - написал Антон Геращенко.

Он добавил, что каждый эшелон с боевой техникой, личным составом и боеприпасами отслеживается в реальном времени из космоса.

Позже Геращенко сообщил, что в результате удара по Брилевке погибли по меньшей мере 80 оккупантов, еще 200 человек ранены.

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Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что российские оккупанты в ближайшее время могут сосредоточиться на том, чтобы проводить наступление на Бахмут и вокруг Донецка. Захватчики хотят захватить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным так называемым "референдумам" в сентябре.

Позже стало известно, что российская армия в ближайшее время может возобновить наступление. Под серьезной угрозой находятся два города - Запорожье и Кривой Рог.

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