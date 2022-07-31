В ближайшее время РФ может пойти в наступление: под серьезной угрозой два города - Андрусив

Российские оккупанты в ближайшее время могут пойти на Запорожье и Кривой Рог / Коллаж фото npr.org, Радио Свобода

Российская армия в ближайшее время может возобновить наступление. Под серьезной угрозой находятся два города - Запорожье и Кривой Рог. Об этом заявил бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Армия РФ перебросила во временно оккупированную Херсонщину почти все свои десантные войска.

"В Херсонской области в ближайшие недели начнется наступление... Но не наше. За последние две недели россияне перебросили туда почти все свои десантные войска. Наступать, скорее всего, будут на Запорожье и Кривой Рог ", – написал Виктор Андрусив.

Он уверен, что РФ не может контролировать все расширенную линию фронта и терпит поражение.

"Мне эта ситуация напоминает повторение Киевской катастрофы. Эти придурки решили еще больше расширить фронт, в условиях, когда HIMARS выносит ближние тылы", — добавил он.

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Напомним, ранее аналитики Института изучений войны заявили, что российские оккупанты укрепляют свои позиции на Херсонщине и Запорожье в ожидании контрнаступления украинской армии.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженным силам Украины в Херсонской области удалось установить огневой контроль над несколькими важными артериями. Украинские войска пресекли планы армии России по логистике. Теперь оккупанты не могут спокойно передвигать свои силы и создавать новые ударные группировки. Ситуация негативно отражается на моральном состоянии личного состава захватчиков.

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