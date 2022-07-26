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На Запорожье и Херсонщине оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ - ISW

26 июля 2022, 07:13

Оккупационные чиновники продолжают выдвигать условия для присоединения оккупированных территорий к РФ и расширения там административного контроля.

ВСУ
В двух областях оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ / Фото УНИАН

Российские оккупанты укрепляют позиции на Запорожье и Херсонщине в ожидании контрнаступления украинской армии. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска достигли незначительных территориальных достижений к югу от Бахмута 25 июля, но в основном страдают от тех же ограничений, которые ранее мешали им быстро завоевать значительные позиции во время наступательных операций в Луганской области.

На видео по геолокации в социальных сетях от 25 июля видно, что войска частной военной компании Группы Вагнера (ЧВК) продвинулись в Новолуганское, а российские и украинские источники отмечают, что российские войска контролируют территорию Угледарской электростанции на северной окраине Новолуганского, вероятно, в результате контролируемого ухода украинских войск из этого района.

Российские Telegram-каналы начали сообщать о попытках россиян продвинуться на Новолуганское еще 25 мая, то есть российские войска два месяца безуспешно атаковали это единственное место. Новолуганское не является ни большим населенным пунктом, ни характеризуется особо сложным рельефом, но российские войска неделями стояли возле него.

Отмечается, что захват Новолуганской и Угледарской ГЭС не создаст удобного выступления, по которому российские войска смогут продвигаться на север в направлении Бахмута.

Захват Россией Новолуганского и Угледарской электростанции, с другой стороны, выравнивает линию украинской обороны, тем самым ограничивая преимущество, которое оккупация этих районов дает российским войскам.

Российские войска вряд ли смогут эффективно использовать захват Новолуганского для взятия Бахмута, а постоянные тактические и оперативные ограничения, с которыми они сталкиваются на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации наступления на Донбассе к захватам Бахмута, Славянска или любого другого города Донецкой области.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Российские войска добились незначительных успехов к югу от Бахмута, но вряд ли смогут эффективно использовать эти достижения для полного контроля над самим Бахмутом.
  • Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северу от города Харьков, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.
  • Захватчики продолжают укрепление позиций в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления украинских войск.
  • Украинские войска продолжают наносить удары по российским опорным пунктам вдоль Южного направления.
  • Российские войска продолжают выводить военную технику из складов в Омске и столкнулись с проблемами ремонта поврежденных боевых машин.
  • Оккупационные чиновники продолжают выдвигать условия для присоединения оккупированных территорий к Российской Федерации и расширения административного контроля над оккупированными территориями Украины.

Как сообщал Главред, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что украинские бойцы начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженным силам Украины в Херсонской области удалось установить огневой контроль над несколькими важными артериями. Украинские войска пресекли планы армии России по логистике. Теперь оккупанты не могут спокойно передвигать свои силы и создавать новые ударные группировки. Ситуация негативно отражается на моральном состоянии личного состава захватчиков.

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