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Войска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – эксперт

24 июля 2022, 18:14

Россияне оказались в "крайне некомфортном" положении и в спешке меняют свои планы, считает Андрей Загороднюк.

Херсон ВСУ
Успехи ВСУ на Херсонском направлении стали причиной заявлений в России о готовности переговоров с Киевом - эксперт / Коллаж Суспільне, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины получили оружие от Запада и проводят успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. Оккупационные войска РФ вынуждены по ходу ситуации менять свои планы. Они понимают, что оказались в "крайне некомфортной" обстановке и пытаются перебросить войска на юг. Подобные маневры сказываются на их наступательных возможностях на восточном фронте. У украинской армии есть все шансы для освобождения Херсона. Об этом заявил бывший министр обороны, руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что сегодня силы обороны Украины чувствуют себя более уверенно, поскольку получили больше единиц тяжелых вооружений от Запада. Российские войска паникуют и пытаются перебросить силы на южное направление. Ситуация влияет на их планы по наступлению на востоке страны. Им приходится менять свою схему действий в хаотичном порядке.

Читайте такжеВ ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условие"Сегодня мы чувствуем себя увереннее, у нас есть большее количество западного оружия. Поэтому россияне сейчас паникуют. Мы видим очень серьезные попытки переброски техники, войск на юг. Это влияет на ход событий на востоке, то есть они могут фактически совершать наступление только на одном операционном направлении. Пока мы видим, что они в срочном порядке корректируют планы, пытаются понять, что им делать и находятся в крайне некомфортном состоянии для себя", - полагает Загороднюк.

Также он добавил, что именно поэтому от российских представителей звучат заявления о готовности к переговорам с Киевом.

"Оттуда мы слышим и заявления о переговорах, о каких-то прекращениях огня, потому что они понимают, что им не удастся, в отличие от Украины, держать напряжение на нескольких операционных направлениях", - объяснил эксперт.

Также Андрей Загороднюк подчеркнул, что армия Украины обладает всеми шансами для того, чтобы освободить захваченный россиянами Херсон.

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Ситуация в Херсонской области

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань 23 июля заявил, что ВСУ нанесли удар по мосту вблизи села Дарьевка через реку Ингулец. По его словам, украинские войска эффективно разрушают линии обеспечения оккупационной армии РФ. Силы обороны Украины готовятся к контрнаступлению в регионе.

Специалисты американского Института изучения войны полагают, что армия Украины, вероятно, готовится, или уже начала контрнаступление в Херсонской области. По мнению аналитиков, сейчас информация из открытых источников о ходе боевых действий, скорее всего, станет ограниченной. Возможно, сведения будут поступать с опозданием.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 24 июля сказал, что ВСУ постепенно переходят к контрнаступлению в Херсонской области. Как утверждает депутат, войска Украины реализовали стратегические шаги, когда ударили по Антоновскому и Дарьевскому мостах, а также уничтожили боеприпасы, командные пункты, технику в тылу врага и по линии столкновения.

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ВСУ войска России Херсонская область Андрей Загороднюк война России и Украины
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