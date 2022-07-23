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ВСУ ударили по Дарьевскому мосту на Херсонщине: отрезают оккупантов от поставок оружия

23 июля 2022, 14:40

Мост вблизи села Дарьевка через реку Ингулец оккупанты использовали для поставок оружия.

Дарьевский мост
ВСУ обстреляли Дарьевский мост на Херсонщине / Коллаж скриншот, rybalka.com

Украинские военные мастерски отрезают российских оккупантов от поставок оружия и техники. ВСУ ударили еще по одному мосту на Херсонщине. В этот раз поврежден мост вблизи села Дарьевка через реку Ингулец. Об этом заявил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Каждый мост — это слабое место в логистике и наши Вооруженные силы мастерски разрушают вражескую систему. Это еще не освобождение Херсона, но серьезные подготовительные шаги в этом направлении. И, по-моему, эти удары демонстрируют главное — мы отходим от советской армии, которая отходит от советской армии штурмует города, невзирая на разрушения и потери", — написал он.

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Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

19 июля советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ нанесли точечный артиллерийский удар по укрепрайону российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне.

После этого стало известно, что мост был только поврежден и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Как рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост.

Об еще одном ударе по мосту стало известно утром 20 июля. На эстакаде появились новые дыры от ударов. При этом гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Позже стало известно, что ВСУ взяли Антоновский мост под огневой контроль.

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война в Украине российское вторжение Херсонская область
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