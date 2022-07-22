Мощные прилеты для оккупантов: в Херсоне и Чернобаевке прогремели новые взрывы

На Херсонщине прогремели новые взрывы / pixabay.com

В пятницу, 22 июля, в оккупированном Херсоне и в районе Чернобаевки прогремели новые взрывы.

О новых прилетах для оккупантов РФ сообщил в своем Facebook советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он не исключил, что в результате "прилетов" могли быть уничтожены позиции или склады оккупантов РФ.

"Херсонщина. За последние несколько часов жители сообщают о взрывах: в Херсоне и очень мощном в районе Чернобаевки. А это значит, что скоро орки снова недосчитаются многого из своих запасов", - добавил Хлань.

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Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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