ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине, информация будет поступать с задержкой - ISW

ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине / Фото УНИАН

Украина, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области, но информация о возможном продвижении ВСУ будет поступать с опозданием.

В американском Институте изучения войны (ISW) уточняют, что анализ относительно вероятного начала контрнаступления на Херсонщине может быть несколько неточным из-за ограниченного количества открытых данных.

Аналитики предупредили, что информация из открытых источников о ходе и темпах контрнаступления, вероятно, будет ограниченной и будет поступать с задержкой, отставая от реальных событий.

По данным ISW, район между линией фронта и Херсоном является сельским и в основном состоит из небольших населенных пунктов, которые с меньшей вероятностью сообщают о передвижении войск и сражений, что позволяет изменить контроль над местностью в этом районе без доказательств, которые появляются в отчетах из открытых источников. Оккупанты также не имеют стимула сообщать о победах ВСУ.

Освобождение Херсонщины

После того как Антоновский мост перестанет действовать, российские оккупанты проявят очередной "жест доброй воли" и выйдут из Херсона. Такое предположение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, как только ВСУ начали применять американские РСЗО HIMARS и уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами РФ, количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные создают условия для "проседания" боевых возможностей российских оккупантов во временно захваченной ими части Херсонской области. Как рассказал Арестович, "такую группировку никто никакими перемириями перебивать не будет".

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