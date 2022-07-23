В ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условие

Как только Антоновский мост перестанет действовать, российские оккупанты могут выйти из Херсона, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
После того как Антоновский мост перестанет действовать, российские оккупанты проявят очередной "жест доброй воли" и выйдут из Херсона. Такое предположение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, как только ВСУ начали применять американские РСЗО HIMARS и уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами РФ, количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз.
"Это существенно меняет картину происходящего на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, Россия скорее покинет нашу территорию", - сказал Подоляк в интервью DW.
Подоляк напомнил, как оккупанты сделали "жест доброй воли" и покинули остров Змеиный.
"Второй пример, который может быть уже в ближайшее время, это легендарный Антоновский мост Херсонской области. Как только он перестанет функционировать, Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон", - добавил советник главы ОП.
Смотрите новости Херсона онлайн:
Освобождение острова Змеиный
30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.
В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это назвали "шагом доброй воли" и утверждали, что "задачи выполнены".
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.
7 июля на острове Змеиный официально подняли флаг Украины.
Другие новости:
- Без путей к отступлению: после подрыва Антоновского моста армия РФ будет в ловушке – Херсонская ОВА
- ВСУ бьют по войскам РФ у Антоновского моста: оккупанты собрались строить переправу – Соболевский
- ВСУ взяли Антоновский мост на Херсонщине под огневой контроль - генерал Романенко