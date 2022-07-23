В ОП допускают второй "жест доброй воли" РФ в Херсоне: Подоляк назвал условие

Михаил Подоляк спрогнозировал, что оккупанты могут выйти из Херсона / Фото УНИАН

После того как Антоновский мост перестанет действовать, российские оккупанты проявят очередной "жест доброй воли" и выйдут из Херсона. Такое предположение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, как только ВСУ начали применять американские РСЗО HIMARS и уничтожать логистические центры и склады с боеприпасами РФ, количество обстрелов уменьшилось в пять-шесть раз.

"Это существенно меняет картину происходящего на востоке и юге Украины. Если будут увеличиваться возможности нашей дальнобойной артиллерии, включая РСЗО, Россия скорее покинет нашу территорию", - сказал Подоляк в интервью DW.

Подоляк напомнил, как оккупанты сделали "жест доброй воли" и покинули остров Змеиный.

"Второй пример, который может быть уже в ближайшее время, это легендарный Антоновский мост Херсонской области. Как только он перестанет функционировать, Россия поймет, что нужно продемонстрировать "жест доброй воли" и покинуть Херсон", - добавил советник главы ОП.

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Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это назвали "шагом доброй воли" и утверждали, что "задачи выполнены".

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

7 июля на острове Змеиный официально подняли флаг Украины.

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