"Мы эту "котлету" готовим к нарезанию": Арестович рассказал, как ВСУ готовятся освобождать Херсон

Арестович рассказал о ситуации на Херсонском направлении.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные создают условия для "проседания" боевых возможностей российских оккупантов во временно захваченной ими части Херсонской области.
Как рассказал Арестович в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной, "такую группировку никто никакими перемириями перебивать не будет".
"Мы же видим системную работу (ВСУ - ред.) по складам, командным пунктам, некоторым другим объектам, мостам. Все это в совокупности, даже невоенному человеку, о чем-то очень конкретно сигналит. Сигналит о том, что мы эту "котлету" готовим к нарезанию и поеданию. И понятно, что такую группировку никто никакими перемириями перебивать не будет", - сообщил советник главы Офиса президента.
Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.
Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.
"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.
Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.
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