"Мы эту "котлету" готовим к нарезанию": Арестович рассказал, как ВСУ готовятся освобождать Херсон

Арестович / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные создают условия для "проседания" боевых возможностей российских оккупантов во временно захваченной ими части Херсонской области.

Как рассказал Арестович в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной, "такую группировку никто никакими перемириями перебивать не будет".

"Мы же видим системную работу (ВСУ - ред.) по складам, командным пунктам, некоторым другим объектам, мостам. Все это в совокупности, даже невоенному человеку, о чем-то очень конкретно сигналит. Сигналит о том, что мы эту "котлету" готовим к нарезанию и поеданию. И понятно, что такую группировку никто никакими перемириями перебивать не будет", - сообщил советник главы Офиса президента.

Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

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