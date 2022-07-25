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ВСУ сковали войска РФ на Херсонщине: оккупанты не могут продвигаться и создавать ударные группы

25 июля 2022, 16:01

Силы обороны Украины взяли под огневой контроль несколько транспортных артерий, сказала Наталья Гуменюк.

Херсон ВСУ
Благодаря действиям ВСУ войска РФ не могут продвигаться по Херсонской области - Гуменюк / Коллаж УНИАН, Людмила Денисова

Вооруженным силам Украины в Херсонской области удалось установить огневой контроль над несколькими важными артериями. Украинские войска пресекли планы армии России по логистике. Теперь оккупанты не могут спокойно передвигать свои силы и создавать новые ударные группировки. Ситуация негативно отражается на моральном состоянии личного состава захватчиков. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В ходе своего брифинга она рассказала о том, что украинская армия смогла взять под огневой контроль ряд транспортных артерий. Вследствие такой ситуации планы оккупантов по логистике разрушены. Они не могут перемещать свои силы и организовывать ударные группировки.

Читайте также"Дорога идет напрямую к Крыму": названы 4 слабых места оккупантов РФ в Херсонской области"Под огневой контроль нашими подразделениями взяты несколько транспортных артерий, логистические намерения врага разрушены. Сейчас мы контролируем те транспортные пути, которые для них (россиян) очень важны. В связи с этим, они не могут свободно передвигаться, маневрировать, создавать новые ударные группы", - объяснила Гуменюк.

Также она подчеркнула, что такая обстановка негативно отражается на моральном состоянии вражеских войск.

Ситуация в Херсонской области

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань 24 июля заявил, что переломный момент на поле боя на Херсонщине уже наступил. По его словам, ВСУ получили преимущество над войсками РФ и переходят от обороны к контрнаступательным действиям. Согласно его прогнозам, Херсонская область будет освобождена уже к сентябрю.

В Институте изучения войны предполагают, что армия Украины либо собирается, либо уже начала контрнаступление в Херсонской области. Как полагают специалисты, теперь, вероятно, информация о дальнейшем продвижении ВСУ в регионе будет поступать с задержкой и опозданием.

В Херсонской областной военной администрации рассказали, что ВСУ отрезают вражеские войска от важных маршрутов логистики. Также армия не позволила захватчикам продвинуться в селах Калиновской и Великоалексадровской общины. Ситуация остается стабильно тяжелой в других селах Бериславского и Каховского районов. Украинские войска взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры.

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