Военный эксперт рассказал, как ВСУ начали уничтожать группировку оккупантов в Херсонщине

Военный эксперт рассказал, ВСУ начали уничтожать группировку оккупантов в Херсонщине / Коллаж Википедия, УНИАН

Украинские бойцы начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области. Об этом в интервью "Радио НВ" сказал известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"В Херсонской области я вижу, что у нас появилась возможность постепенно подавить группировку российских войск на правом берегу от реки Днепр. Мы уже начинаем уничтожение этой группировки, судя по ударам, наносимым ВСУ в последние сутки, или можем заставить их сдаться в плен. Пути отхода у них нет", — заявил эксперт.

По его словам, украинские военные уничтожили Дарьевский мост и теперь группировка российских войск на правом берегу Днепра "рассечена пополам".

"Фактически нет связи между северной и южными частями этой группировки. У нас есть перспектива выдавить или уничтожить ее ", — подытожил он.

Читайте такжеБолее сотни HIMARS и боеспособные бригады: эксперт рассказал, что нужно ВСУ для шага к перелому

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинским военным нужно начинать бить по базам российских оккупантов в Крыму - ведь именно там находится большая часть оружия, которое впоследствии оказывается на фронте. Он считает, что Путин не решится применить ядерное оружие в ответ на подобное.

До того бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Херсона