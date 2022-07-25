Военный эксперт рассказал, как ВСУ начали уничтожать группировку оккупантов в Херсонщине

По словам Олега Жданова, украинские военные уничтожили Дарьевский мост и теперь группировка российских войск на правом берегу Днепра "рассечена пополам".
Украинские бойцы начали уничтожать группировку российской армии в Херсонской области. Об этом в интервью "Радио НВ" сказал известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.
"В Херсонской области я вижу, что у нас появилась возможность постепенно подавить группировку российских войск на правом берегу от реки Днепр. Мы уже начинаем уничтожение этой группировки, судя по ударам, наносимым ВСУ в последние сутки, или можем заставить их сдаться в плен. Пути отхода у них нет", — заявил эксперт.
По его словам, украинские военные уничтожили Дарьевский мост и теперь группировка российских войск на правом берегу Днепра "рассечена пополам".
"Фактически нет связи между северной и южными частями этой группировки. У нас есть перспектива выдавить или уничтожить ее ", — подытожил он.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинским военным нужно начинать бить по базам российских оккупантов в Крыму - ведь именно там находится большая часть оружия, которое впоследствии оказывается на фронте. Он считает, что Путин не решится применить ядерное оружие в ответ на подобное.
До того бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.
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