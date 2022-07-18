"Судный день" для Украины: военный эксперт Жданов оценил угрозы России

Олег Жданов и Дмитрий Медведев / Главред, УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов отреагировал на все угрозы России и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "судном дне" для Украины в случае удара по Крыму.

Как написал в колонке для Главреда Жданов, складывается впечатление, что Медведев стремится занять место Жириновского.

"Совсем недавно его всем Кремлем отправляли в лечебное учреждение, дабы он избавился от алкоголизма, а тут он, похоже, протрезвел и начал вещать о "судном дне" и ядерной кнопке. Это – старая и давно известная песня", - говорит Жданов.

Эксперт отмечает, что Россия сегодня не может даже увеличить эскалацию на фронте, чтобы надавить на Украину по определенным позициям.

"Она уже неделю не может возобновить наступление на Донбассе, в Донецкой области – у российских войск не получается это сделать без новых резервов. Потому все эти угрозы – лишь слова. А когда эти угрозы произносит такой человек как Медведев, они просто превращаются в комедию", - добавил эксперт.

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Скандальные заявления Медведева

Бывший глава РФ Дмитрий Медведев после того как Россия напала на Украину начал публиковать в своем Telegram-канале оскорбления в адрес Киева и Запада.

К примеру, 15 июня он заявил, что Украина, дескать, через два года может прекратить существование.

"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальное для них мелочь", - едко сказал российский чиновник.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами". Подоляк задался риторическим вопросом, где будет сам Медведев через 2 года.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - подчеркнул советник главы ОП.

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