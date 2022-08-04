Ударила сковородкой и засунула в помойку: в Крыму женщина избила мужа-фаната войны в Украины

В Крыму женщина избила мужа-фаната войны в Украины / https://ua.depositphotos.com/ и Mash

Жительница аннексированного РФ Крыма избила своего мужа сковородой ‒ из-за того, что он поддерживал войну, которую Россия развязала против Украины. Об этом сообщает Telegram-канале Mash.

43-летний Олег из Севастополя в 2019 году он встретил свою "женщину мечты" — Светлану. Затем пара вступила в официальный брак. Более того, мужчина благополучно переписал половину прав собственности на свой дом на новую супругу. Но в 2022 году семейная жизнь дала трещину ‒ Светлане не понравилось, что Олег поддержал развязанную Путиным войну в Украине.

Дело дошло до того, что женщина ударом сковороды отправила в нокаут супруга. А потом попросту запихнула его голову в мусорное ведро.

Тот самый муж / Mash

Напомним, ранее сообщалось о том, что на фоне полномасштабной войны против Украины, больше половины граждан России на сегодняшний день не готовы жертвовать на свою армию ни копейки.

Такие результаты показал соцопрос проекта "Хроники".

Ранее, в марте нынешнего года, "Радио Свобода" со ссылкой на данные двух опросов группы независимых российских социологов сообщало - 71% населения страны-агрессора, России, поддерживает ее нападение на Украину и чувствует по этому поводу гордость, радость, уважение, доверие или надежду.

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