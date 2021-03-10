На Житомирщине судья с мужем в амбулатории избила врача

В Бердичеве судья и ее муж избили врача в амбулатории / Скриншот

В городе Бердичев Житомирской области 62-летняя судья Апелляционного суда и ее муж устроили разборки в амбулатории с семейным врачом Натальей Маслий из-за долгого ожидания в очереди.

Судья зашла в кабинет медика и начала скандал из-за того, что полтора часа просидела в очереди, а потом со скандалом зашел ее муж, рассказала ТСН пострадавшая.

Медик поделилась, что вышла к супругам в коридор, они хотели записать разговор на телефон, она взялась за него рукой, и после этого ее начали бить, в частности был нанесен удар сзади.

"...крутили за халат, за грудь... и сзади удар я услышала…", – поделилась врач.

Потом в конфликт вмешались, и первым сбежал мужчина, а за ним – его жена.

У Маслий диагностировано сотрясение мозга, и есть синяки.

Медик рассказала, что в тот день у нее было 52 пациента. Такая нагрузка связана с тем, что двое из четырех врачей амбулатории больны коронавирусом COVID-19.

В медучреждении по очереди принимают пациентов с подозрением на коронавирус и тех, у кого нет его симптомов. У судьи было подозрение на COVID-19, и она не заключила декларацию с врачом.

После нападения на медика правоохранители начали производство по ст. 296 Уголовного кодекса – Хулиганство. Дело передали в Государственное бюро расследований.

Справка. В Украине за хулиганство, которое совершено не группой лиц и без огнестрельного или холодного оружия, могут наказать штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.