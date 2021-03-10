УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Житомирщине судья с мужем в амбулатории избила врача

10 марта 2021, 11:08

Избитая медик получила сотрясение мозга, а правоохранители признали нападение хулиганством.

В Житомирской области судья и ее муж избили врача в амбулатории
В Бердичеве судья и ее муж избили врача в амбулатории / Скриншот

В городе Бердичев Житомирской области 62-летняя судья Апелляционного суда и ее муж устроили разборки в амбулатории с семейным врачом Натальей Маслий из-за долгого ожидания в очереди.

Судья зашла в кабинет медика и начала скандал из-за того, что полтора часа просидела в очереди, а потом со скандалом зашел ее муж, рассказала ТСН пострадавшая.

Медик поделилась, что вышла к супругам в коридор, они хотели записать разговор на телефон, она взялась за него рукой, и после этого ее начали бить, в частности был нанесен удар сзади.

"...крутили за халат, за грудь... и сзади удар я услышала…", – поделилась врач.

Потом в конфликт вмешались, и первым сбежал мужчина, а за ним – его жена.

У Маслий диагностировано сотрясение мозга, и есть синяки.

Медик рассказала, что в тот день у нее было 52 пациента. Такая нагрузка связана с тем, что двое из четырех врачей амбулатории больны коронавирусом COVID-19.

В медучреждении по очереди принимают пациентов с подозрением на коронавирус и тех, у кого нет его симптомов. У судьи было подозрение на COVID-19, и она не заключила декларацию с врачом.

После нападения на медика правоохранители начали производство по ст. 296 Уголовного кодекса – Хулиганство. Дело передали в Государственное бюро расследований.

Справка. В Украине за хулиганство, которое совершено не группой лиц и без огнестрельного или холодного оружия, могут наказать штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

новости Житомира
Сейчас вы просматриваете новость «На Житомирщине судья с мужем в амбулатории избила врача». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналистВ Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в КиевеВ МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копаВ Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа Всплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобусаВсплыли скандальные детали о владельце разбившегося в Польше автобуса Кравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССРКравчук рассказал, как Горбачев уговаривал всех не разваливать СССР
Следующий материал

Последние новости

12:43
В киевском вузе к 8 марта помпезно открыли женский туалет
12:34
Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств Видео
12:25
Какие продукты вызывают геморрой: от чего стоит отказаться Видео
12:19
Bethesda официально стала частью Microsoft – кратко о главном Видео
12:16
СМИ узнали, готов ли Путин пригласить Зеленского на переговоры в Москву Видео
Реклама
12:00
Украина пристыдила Израиль за нелюбовь к Шухевичу Видео
11:52
В России тормозили работу Twitter и обрушили сайты Путина с Госдумой
11:51
В Кремле ответили на заявление Ермака о новом мирном плане по Донбассу Видео
11:47
Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ Видео
11:09
Украинцам пояснили, можно ли отказаться от прививки против COVID и выбрать вакцину Видео
11:08
На Житомирщине судья с мужем в амбулатории избила врача Видео
11:07
Рожкова по два раза в неделю общается с Шевченко, но не коммуницирует с ним
10:41
Умерла легендарный советский композитор Видео
10:30
Пашинян объявил об отставке главы Генштаба без одобрения президента Армении Видео
10:15
Зеленский исчерпал ресурсы для роста своего рейтинга мнение
10:12
На Кировоградщине годовалый ребенок замерз насмерть: названа причина Видео
09:45
"Дурачок": пытавшегося оправдать Шкарлета за плагиат Милованова разругали в Сети Видео
09:32
В Украине сменился "коронавирусный" лидер Видео
09:31
Шмыгаль нарвался на иронию украинцев из-за пафосного поста о Шевченко Видео
08:48
В Киеве школьница сиганула с последнего этажа высотки
Реклама
08:32
Идея Данилова об английском - очередная бессмысленная фантазия мнение
08:25
Эксперты рассказали, что угрожает украинским землям и фермерам Видео
08:22
43 "непреднамеренных" удара ножом: подозреваемая раскрыла детали убийства киберкопа в Киеве Видео
07:47
Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Видео
07:31
Байден запамятовал и оконфузился на публике Видео
07:03
Кравчук рассказал, как в ОРДЛО блокируют мирные шаги по Донбассу
06:35
Маск объяснил, почему корабль Starship взорвался после посадки Видео
05:59
В Минздраве рассказали об опасности нового штамма коронавируса
05:34
Вздутие живота оказалось симптомом болезни сердца Видео
05:02
Как сделать утренний секс незабываемым - советы экспертов
04:37
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
04:05
Названо прекрасное время для операций с недвижимостью: кому сулят фарт Видео
03:33
Глава Еврокомиссии и Байден впервые созвонились и упомянули Украину Видео
03:28
Как нарезать лук мелко и без слез - лайфхак Видео
03:00
Сила красного: в моде красный маникюр кошачий глаз и матовые ногти Фото
02:45
Синоптик спрогнозировал Киеву уход "минусов" и около +10: названа дата Видео
02:20
Чем опасно для тела поедание говяжьей печени Видео
01:02
Мендель откровенно рассказала о своем бойфренде Видео
00:52
В Германии обнаружен новый штамм коронавируса Видео
00:19
Весеннее равноденствие: когда наступит в 2021 году и как его провести Видео
Реклама
00:15
Врач рассказала, кому нельзя есть авокадо Видео
09 марта, вторник
23:57
Лига Чемпионов: Боруссия Д прошла Севилью, а Порту прошел Ювентус Фото
23:39
Украина представила России мирный план по Донбассу - Ермак Видео
23:14
В Украину идет резкое потепление Видео
23:02
У Порошенко оправдались, почему он не явился на допрос по "делу Медведчука" Видео
22:40
У Кравчука рассказали о новой тактике России на Донбассе Видео
22:25
Названы причины медленного темпа вакцинации от коронавируса
22:06
"Уменьшим тарифы наполовину": Госстат показал, насколько Зеленский выполняет обещания Видео
22:05
Как справиться с чувствительными зубами дома: простые способы Видео
22:00
Пенсии в Украине вырастут до 7 тысяч гривен Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять