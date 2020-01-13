На Полтавщине устроили разборки, есть раненые: стрелок задержан

В Лубнах устроили стрельбу, есть раненые / Скриншот с pl.npu.gov.ua

В Лубнах Полтавской области между мужчинами возник конфликт, произошла стрельба, два человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Пострадали мужчины, 2000 и 1976 года рождения, копы установили личность возможного стрелка, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине.

По данным ведомства, возможным злоумышленником оказался мужчина, 1978 года рождения, он задержан.

Начато производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - Хулиганство.

В Лубнах устроили стрельбу, есть раненые / pl.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Малиновском районе Одессы в одном из домов 51-летний мужчина - местный житель - из окна квартиры открыл огонь из ружья, чтобы под окнами прекратили шуметь дети.