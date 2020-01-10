"Шумели дети": в Одессе из окна дома затеяли пальбу из ружья, опубликовано видео

В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна квартиры / bryansktoday.ru

В Малиновском районе Одессы в одном из домов местный житель из окна квартиры открыл огонь из ружья.

Стрельбу в Одессе устроил 51-летний мужчина, его задержали, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине.

По словам стрелка, он открыл огонь, чтобы соседские ребятишки, которые играли под окнами, прекратили шуметь.

В полиции добавили, что после стрельбы злоумышленник закрылся в квартире и не реагировал на требования копов, а впустил правоохранителей в жилье только тогда, когда увидел прибывших бойцов батальона особого назначения.

Стрельба в Одессе: видео с места происшествия

Напомним, в августе 2019 года в Дарницком районе Киева - на проспекте Николая Бажана - из окна многоэтажного дома обстреляли припаркованный во дворе автомобиль Daewoo Lanos.