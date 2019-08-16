Тир не всем по карману: в Киеве из окна многоэтажки обстреляли автомобиль

У автомобиля повреждено лобовое стекло / pixabay.com

В Киеве из окна многоэтажного дома обстреляли припаркованный во дворе автомобиль Daewoo Lanos. Инцидент произошел 16 августа по адресу проспект Бажана, 10.

Очевидцы утверждают, что выстрел был произведен прямо с балкона многоэтажки, вероятнее всего из пневматического оружия. Видео опубликовал в Fаcebook портал dtp.kiev.ua. Как видно на кадрах, у автомобиля повреждено лобовое стекло.

Напомним, 11 августа в Святошинском районе Киева мужчины устроили стрельбу из пистолета с балкона дома на улице Чернобыльской. А в феврале в Днепре злоумышленники открыли огонь с балкона жилого дома, был ранен прохожий.