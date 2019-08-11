"Сосед, падло": в Киеве мужчины затеяли стрельбу с балкона, опубликовано видео

В Киеве мужчина из пистолета стрелял с балкона / Скриншот с instagram.com/dtp.kiev.ua

В Святошинском районе Киева мужчины с балкона устроил стрельбу из пистолета - один из них стрелял вверх.

Стрельба произошла на ул. Чернобыльской, сообщило издание dtp.kiev.ua в Instagram и показало видео, на котором запечатлен инцидент.

По его данным, в столице "мужчины решили пострелять с балкона".

Ряд интернет-пользователей жестко прокомментировали стрельбу с балкона. "Мой сосед… падло", - написала nadyasirenko.

"От же ж гниды", - считает sivalnevaoksana. "Нажрались, и на подвиги потянуло!" - поделился мнением andreyyy321.

Напомним, в феврале в Днепре злоумышленники открыли огонь с балкона жилого дома, был ранен прохожий. Правоохранители начали уголовное производство по ст. 296 (хулиганство). В совершении преступления подозревали двух мужчин.