В Днепре развлекались стрельбой по людям с балкона жилого дома, есть раненые

В Днепре открыли стрельбу по прохожим / SKELET-info

В субботу вечером, 16 февраля, в Днепре открыли огонь с балкона жилого дома, в результате прохожий получил ранение.

По сообщению пресс-службы ГУ НП в области, правоохранители подозревают в совершении преступления двух мужчин.

Полицейские задержали подозреваемых и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

По факту стрельбы и ранения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и проводят дальнейшие следственные мероприятия для документирования преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине охранник перестрелял группу пьяных дебоширов.