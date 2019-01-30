В Николаеве у здания суда расстреляли двоих человек – СМИ

В Николаеве возле Ленинского районного суда неизвестный устроил стрельбу, в результате смертельные ранения получили мужчина и женщина.

Трагедия произошла в среду, 30 января, на улице Космонавтов, возле здания "Космос Плаза", где расположен райсуд.

Неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга". Стрелявший задержан на месте преступления, передает novosti-n.org.

Женщина погибла на месте, мужчину забрала скорая, однако он также скончался по пути в больницу.

Также сообщается, что сообщнику убийцы удалось скрыться, для его поимки в городе объявлен план "Перехват".

Напомним, ранее сообщалось, что в Питере украинского чемпиона мира по кикбоксингу задержали по делу об убийстве.