В Питере украинского чемпиона мира по кикбоксингу задержали по делу об убийстве

Вадима Оленчика задержали в Санкт-Петербурге / fontanka.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали чемпиона мира по кикбоксингу, гражданина Украины Вадима Оленчика, который находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сообщил собеседник Интерфакса.

В.Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

Как передает Fontanka.ru, 24-летнего Оленчика задержали днем 29 января сотрудники Интерпола Петербурга совместно с СОБР Росгвардии.

Задержание произошло это в помещении МРЭО Курортного района, куда оперативники его фактически заманили, придумав несуществующее ДТП.

Оленчика с конца 2017 года разыскивают за убийство своего знакомого в Киеве, совершенное в октябре 2017 года. В материалах уголовного дела указано, что после того, как Оленчик с приятелем отдохнули в ночном баре, киевлянин был задушен, а его Audi A4 исчезла.

Оленчик является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Европы и пятикратным чемпионом Украины по тайскому боксу.

Напомним, ранее украинского боксера Петра Очеретяного объвинили в убийстве сотрудника УГО.