СБУ объявило в розыск по подозрению в убийстве Гандзюк криминального авторитета

21 января 2019, 13:30

Подозреваемый скрывается от правосудия с августа минувшего года.

Гандзюк
Екатерина Гандзюк / 112.ua

Сотрудники СБУ объявили в розыск криминального авторитета Алексея Левина (настоящая фамилия − Москаленко) по подозрению в организации убийства общественницы, активистки, а также и.о. управделами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.

Такую информацию можно почерпнуть из списка разыскиваемых лиц, опубликованного на сайте Министерства внутренних дел.

Указывается, что Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) УК Украины.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой утром 31 июля в Херсоне. Ее немедленно госпитализировали в реанимацию Херсонской областной больницы с сильными ожогами тела. Оправиться от атаки Гандзюк так и не смогла, скончавшись 4 ноября 2018-го.

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СБУ убийство расследование МВД Криминальный авторитет Екатерина Гандзюк
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