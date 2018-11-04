В больнице скончалась облитая кислотой активистка Екатерина Гандзюк

Друзья Екатерины Гандзюк пообещали предоставить больше информации о трагедии.
В воскресенье, 4 ноября, в больнице скончалась облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона Екатерина Гандзюк.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице в группе Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?".
"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья течение суток предоставят больше информации", - написано в сообщении.
Кроме того, сообщение о смерти Гандзюк подтвердил глава пресс-службы "Нацкорпуса" Роман Чернышев в Facebook.
Ранее Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты.
Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.
Позднее четверо из пяти задержанных по подозрению в нападении с кислотой на активистку и чиновницу уже раскаялись и сознались в содеянном.