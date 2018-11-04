В больнице скончалась облитая кислотой активистка Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк в больничной палате / Скриншот

В воскресенье, 4 ноября, в больнице скончалась облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона Екатерина Гандзюк.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице в группе Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья течение суток предоставят больше информации", - написано в сообщении.

Кроме того, сообщение о смерти Гандзюк подтвердил глава пресс-службы "Нацкорпуса" Роман Чернышев в Facebook.

Ранее Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

Позднее четверо из пяти задержанных по подозрению в нападении с кислотой на активистку и чиновницу уже раскаялись и сознались в содеянном.