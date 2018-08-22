Четверо подозреваемых уже сознались в нападении на Гандзюк

22 августа 2018, 21:44

Пятый подозреваемый, предполагаемый организатор, отказывается сотрудничать со следствием.

Напасть на Гандзюк подозреваемым предложили за денежное вознаграждение
Напасть на Гандзюк подозреваемым предложили за денежное вознаграждение / 112.ua

Четверо из пяти задержанных по подозрению в нападении с кислотой на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк уже раскаялись и сознались в содеянном. Сейчас следствие установило их причастность к совершению с особой жестокостью покушения на Гандзюк.

"Их причастность к нападению на гр. Гандзюк, по версии следствия, подтверждается как собранными вещественными доказательствами, так и предоставленными свидетельствами", - сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Ярослав Тракало.

Тракало отметил, что четверо задержанных - все они проживают в разных регионах страны - признались следователям, что им было предложено совершить нападение на активистку в обмен на приличное денежное вознаграждение.

"Все четверо дали признательные показания и раскаялись в содеянном", - подчеркнул он.

Тракало уверяет, что это предложение им якобы от пятого, который был и командиром во время прохождения военной службы; впрочем, сам предполагаемый организатор от сотрудничества со следствием упорно отказывается. 

Читайте такжеЛуценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в ХерсонеВпрочем, по словам спикера полиции, у правоохранителей есть еще одно возможное доказательство причастности задержанных к нападению на активистку - непосредственный подозреваемый в совершении этого преступления во время нападения мог получить химический ожог кислотой, пролив ее на себя по неосторожности.

"Об этом свидетельствует соответствующий след на его теле, происхождение которого теперь будет исследоваться методом экспертизы", - отмечает представитель полиции.

По его информации, в среду началось судебное заседание по избранию ему меры пресечения, которое судья перенес на четверг.

Тракало объяснил ситуацию с освобожденным ранее подозреваемым Николаем Новиковым.

"Относительно вынесения постановления прокурором и изменения статуса в производстве гр. Новикову, то на тот момент следствие имело достаточно оснований для его задержания и проверки на причастность к совершению этого преступления. Вместе с тем работа шла параллельно и по другим направлениям, результатом чего является задержание пятерых подозреваемых и их признание", - пояснил он.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк. Позднее подозреваемому в атаке на Гандзюк избрали меру пресечения, а также стало известно, где он приобретал кислоту.

20 августа Полиция Херсона заявила, что 19 августа в результате проведения спецоперации правоохранители задержали еще троих граждан, подозреваемых в нападении с кислотой на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

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