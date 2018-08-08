Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав

8 августа 2018, 20:54

Эксперты выяснили, что концентрация токсичного вещества в растворе была очень высокой.

Разыскивается подозреваемый в нападении на Екатерину Гандзюк
Екатерину Гандзюк злоумышленник облил серной кислотой

Первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил об установлении места, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

"На сегодняшний день могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом. Установлено и допрошено лицо, которое реализовывало кислоту", - сообщил в Facebook Аброськин.

Он отметил, что уже есть качественное фото изображение лица, которое приобрело раствор.

"Это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил глава Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установки", - добавил первый заместитель главы НПУ.

В частности, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде чиновницы Херсонского горсовета, была вдвое большей, нежели вещество, используемое в автомобильных аккумуляторных батареях.

Дело о нападении на херсонскую чиновницу Катерину Гандзюк будет расследовать СБУ. Об этом сообщил юрист и общественный активист Маси Найем.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне злоумышленник напал на Екатерину Гандзюк — облил ее кислотой. Позже пострадавшую доставили медицинским бортом из города в одну из больниц Киева, а подозреваемого в нападении — задержали.

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нападение кислота Вячеслав Аброськин Екатерина Гандзюк
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