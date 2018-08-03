Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк

Фоторобот подозреваемого в нападении на Е.Гандзюк

Правоохранительные органы задержали человека, подозреваемого в покушении на убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", - написал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter, пообещав при этом, что Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования, даст информацию в ближайший час.

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 августа 2018 г.

Читайте такжеНападение с кислотой в Херсоне: опубликован фоторобот злоумышленника и фото пострадавшей активистки

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк.