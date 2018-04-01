Арсен Аваков

Дата и место рождения

2 января 1964 год, Баку — столица тогда еще Азербайджанской Советской Социалистической Республики, которая стала независимой после распада СССР в 1991 году и теперь называется Азербайджанская Республика.

Образование

С 1966 года начал жить в Украине, в 1988-м завершил обучение в Харьковском политехническом институте по специальности автоматизированные системы управления, выучился на инженера-системотехника. Имеет украинское гражданство.

Карьера

В Харькове после окончания вуза работал инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод (был переименован в Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем).

В 1990 году учредил акционерное общество "Инвестор", оно стало один из первых АО в Украине, занимал в нем должность президента. В 1992-м году основал и возглавил коммерческий банк "Базис".

В 2002-м был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета. В 2004 году во время выборов президента Украины поддерживал Виктора Ющенко, был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба этого кандидата на пост главы государства.

В марте 2005-го избран в совет партии "Наша Украина", созданной в том же месяце в поддержку уже ставшего президентом Ющенко, стал членом президиума политсилы.

4 февраля 2005 года сложил с себя полномочия президента "Инвестора", в тот же день указом главы страны назначен на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

3 февраля 2010-го — перед вторым туром президентских выборов, в котором приняли участие лидер Партии регионов Виктор Янукович и глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, на сессии Харьковского облсовета фракции ПР и Коммунистической партии внесли вопрос о выражении недоверия Авакову, в частности, его обвинили в использовании административного ресурс во время избирательной гонки.

Большинство депутатов поддержали выражение недоверия губернатору, позже Ющенко подписал указ об отставке чиновника. 9 февраля Аваков сам подал в отставку с должности главы Харьковской облгосадминистрации.

21 апреля вступил в "Батьківщину" и принял предложение Тимошенко возглавить Харьковскую областную организацию партии, был членом политсовета политсилы. Избирался депутатом Харьковского облсовета V и VI созывов.

С сентября 2011 по декабрь 2012 года находился в Италии. На сайте Авакова говорится, что он был "в политической эмиграции в связи с криминальным преследованием режима Януковича за оппозиционную деятельность".

28 октября 2012 года на выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом VII созыва по многомандатному избирательному округу, занимал 24 место в избирательном списке "Батьківщины".

Во время Революции Достоинства (Евромайдан) в Киеве был одним из комендантов палаточного городка. 21 февраля 2014-го парламент отправил в отставку исполняющего обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко, позже Аваков стал главой МВД.

Личная жизнь и скандалы

Женат на Инне Аваковой. Имеет взрослого сына — Александра, он с начала августа 2014 года служил в спецподразделении МВД "Киев-1", который действовал в зоне АТО на Донбассе, а через месяц вернулся в Киев на ротацию и планировал заняться обучением на штурмовика.

В декабре 2016-го Аваков-младший в Facebook оскорбил тогда еще девушку нардепа Сергея Лещенко, диджея Настю Топольскую (псевдонимом DJ Nastya Beauty) из-за ее поста в соцсети, в котором она пыталась пристыдить тех, кто радовался крушению российского самолета Ту-154.

31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о растрате более 14 млн гривень при закупке рюкзаков для МВД (известно как "дело рюкзаков") задержали сына чиновника, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков.

Авакову-младшему и Чеботарю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Позже суд избрал Александру меру пресечения в виде личного обязательства. В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Министр отверг обвинения в адрес своего сына.

В конце февраля 2018 года СМИ писали, что глава МВД в 2017-м купил шикарную виллу в Италии на побережье Средиземного моря. Позже чиновник заявил, что объект использует под туристический проект его супруга.

Состояние и доход

В 2013 году в рейтинге "Фокуса" — "200 самых богатых людей Украины" — занимал 118-е место, по данным издания, состояние Авакова было 98,9 млн долларов. В декларации за 2017-й год глава МВД указал, что его доход составил 1,1 млн гривень.