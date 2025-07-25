Что задумала Россия на лето-осень - Зеленский провел важное заседание Ставки

Во время Ставки обсудили угрозы на лето-осень, ситуацию на фронте и усиление производства дронов, отметил Зеленский.

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Зеленский провел важное заседание Ставки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем говорится в материале:

Зеленский провел заседание Ставки

Обсуждались планы РФ на лето-осень

Украина должна достичь показателя производства тысячи дронов-перехватчиков в сутки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в рамках которой обсуждалась ситуация на фронте и намерения РФ на летне-осенний период. О результатах глава государства сообщил во время вечернего видеообращения 25 июля.

"Провел сегодня Ставку. Были доклады наших разведок - Службы внешней разведки Украины и ГУР - о вызовах, которые есть на лето - осень, о намерениях России. Мы подробно говорили, на какие угрозы надо отвечать. Был доклад по оперативной ситуации, докладывал Главком Александр Сырский. Все оперативные направления, Покровск прежде всего - больше всего внимания. Сумщина - продолжаем действовать в приграничье". - отметил он. видео дня

Зеленский поблагодарил украинские подразделения, которые действуют на территории России, и сообщил, что Украина получает помощь от партнеров и налаживает поставки оружия для своих военных.

Он также дал задание подготовить Технологическую Ставку с акцентом на производство дронов-перехватчиков. По утвержденному плану, необходимо достичь показателя 500-1000 таких дронов ежесуточно, и выполнение этой задачи возложено на конкретных ответственных лиц.

Смотрите видеообращение Зеленского о результатах Ставки:

/ Фото: скриншот

Война РФ против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не отказывается от своих агрессивных планов и продолжает стягивать войска к линии фронта, сосредотачивая усилия прежде всего на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По словам военнослужащего с позывным "Мучной", ситуация в районе Покровска остается сложной и напряженной.

В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин сообщил, что российские силы пытаются закрепиться на западном берегу Оскола, чтобы в перспективе осуществить наступление на Купянск.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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