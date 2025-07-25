Что задумала Россия на лето-осень - Зеленский провел важное заседание Ставки

О чем говорится в материале:
- Зеленский провел заседание Ставки
- Обсуждались планы РФ на лето-осень
- Украина должна достичь показателя производства тысячи дронов-перехватчиков в сутки
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в рамках которой обсуждалась ситуация на фронте и намерения РФ на летне-осенний период. О результатах глава государства сообщил во время вечернего видеообращения 25 июля.
"Провел сегодня Ставку. Были доклады наших разведок - Службы внешней разведки Украины и ГУР - о вызовах, которые есть на лето - осень, о намерениях России. Мы подробно говорили, на какие угрозы надо отвечать. Был доклад по оперативной ситуации, докладывал Главком Александр Сырский. Все оперативные направления, Покровск прежде всего - больше всего внимания. Сумщина - продолжаем действовать в приграничье". - отметил он.видео дня
Зеленский поблагодарил украинские подразделения, которые действуют на территории России, и сообщил, что Украина получает помощь от партнеров и налаживает поставки оружия для своих военных.
Он также дал задание подготовить Технологическую Ставку с акцентом на производство дронов-перехватчиков. По утвержденному плану, необходимо достичь показателя 500-1000 таких дронов ежесуточно, и выполнение этой задачи возложено на конкретных ответственных лиц.
Смотрите видеообращение Зеленского о результатах Ставки:
Война РФ против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не отказывается от своих агрессивных планов и продолжает стягивать войска к линии фронта, сосредотачивая усилия прежде всего на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По словам военнослужащего с позывным "Мучной", ситуация в районе Покровска остается сложной и напряженной.
В то же время представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин сообщил, что российские силы пытаются закрепиться на западном берегу Оскола, чтобы в перспективе осуществить наступление на Купянск.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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