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"4500 - это большие деньги": украинцы жалуются на "издевательство" ПриватБанка

Сергей Кущ
25 июля 2025, 19:54
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Девушка осталась без денег - ей посоветовали ждать в течение 60 дней.
"Это большие деньги": украинцы жалуются на "издевательство" ПриватБанка
"Это большие деньги": украинцы жалуются на "издевательство" ПриватБанка / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Пользовательница Монобанка не смогла снять деньги в ПриватБанке
  • Что говорят представители финустанов

Украинцы жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не выдают или выдают деньги неправильно.

На портале Минфин украинка рассказала, что снимала деньги в банкомате ПриватБанка с карты Монобанка.

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"Это была сумма 4500 грн. Банкомат долго считал, но потом написал: "Ошибка, деньги вернутся на ваш счет в течение 30 минут". Я сразу позвонила в Монобанк. Там зафиксировали обращение. Позвонила в Приватбанк, девушка начала надо мной смеяться. Я просто плакала, для меня это большие деньги. Я не знала, уходить ли мне от этого банкомата, или что делать. А она смеялась и говорила, что если бы я понимала систему, то не задавала бы глупых вопросов, а ждала бы деньги. Что никакой информации я не получу, потому что карта не их банка, и все вопросы решаются через представителей", - рассказала девушка.

По ее словам, ей рекомендовали ждать в течение 60 дней на возвращение средств.

"Потом девушка из Привата перезвонила и сказала, что ее так учили разговаривать с улыбкой. Но в той ситуации мне ее улыбка, мягко говоря, была не нужна. И это была не улыбка, а издевательство надо мной, как над личностью. На что оператор не имеет права. Каждый день я бьюсь в глухую дверь, вопрос не решается никак. Никогда не снимайте средства в банкомате Приватбанка!", - подытожила девушка.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

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Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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