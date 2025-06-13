"Это недопустимо": банкоматы Приватбанка выдают не все наличные

Клиентка рассказала, что при снятии она недополучила 1600 гривен.

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Банкоматы Приватбанка выдают не все наличные / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как женщина не получила свои средства

Вернул ли банк деньги

Пользователи ПриватБанка жалуются, что банкоматы выдают не все средства при снятии налички.

На портале Минфин недовольная клиентка рассказала, что при снятии она недополучила 1600 гривен.

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"Снимала наличные в банкомате ПриватБанка (номер CAK25273), подтвержденная сумма — 18 000 грн. К сожалению, банкомат выдал только 16 400 грн. Поскольку я была с маленьким ребенком, приехали домой на выходные из больницы, не имела возможности сразу перечислить средства, но обратилась в банк на следующий день. Банк отказал в возврате, сообщив стандартный ответ:"сбоев не зафиксировано, излишка наличных денег нет". При этом — никаких доказательств, таких как видео с камеры или подтверждение фактической выдачи каждой купюры, предоставлено не было. Это недопустимо", - поделилась женщина.

По ее словам, она осталась без части денег в очень сложной жизненной ситуации.

"Хочу предупредить других клиентов — всегда считайте деньги сразу, фиксируйте на видео, потому что доказать что-то после — почти невозможно. Надеюсь, банк пересмотрит свое отношение к таким случаям, а государственные органы — возьмут это под контроль. Дополнительно хочу добавить, что это была социальная карта, туда приходят деньги на детей. Снимала всю сумму, так как нужно сделать ночную энцефалограмму ребенку с эпилепсией", - поделилась клиентка.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Как сообщал Главред, украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличные, хоть деньги с их карт списываются.

Также клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.

Кроме того, украинцы жалуются, что в ПриватБанке требуют деньги за перевыпуск карты. Суммы достигают 350 гривен.

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