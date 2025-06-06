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"Без предупреждения": у клиентов ПриватБанка списывают деньги со счетов

Сергей Кущ
6 июня 2025, 18:48
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Девушка рассказала, что долгое время не пользовалась картой.
"Без предупреждения": у клиентов ПриватБанка списуют деньги со счетов
"Без предупреждения": у клиентов ПриватБанка списуют деньги со счетов / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Клиентка банка даже не пользовалась картой
  • Она рассказала все подробности

Клиенты ПриватБанка жалуются, что у них списывают средства с карт. При чем никаких оповещений им не приходит.

На портале Минфин девушка рассказала, что долгое время не пользовалась картой, хотя на ней оставались средства, и войдя в свой аккаунт, увидела 2 списания "Комиссия за обслуживание неактивных счетов".

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"Без какого-либо предупреждения банк решил списать средства, потому что я не пользуюсь картой. Очень клиентоориентированно...Я была очень удивлена данной ситуацией и, конечно, обратилась в службу поддержки, где мне сообщили, что "вас проинформировали сообщением в приват 24, которое временное и может исчезнуть через некоторое время, из-за чего вы могли его не увидеть", - рассказала она.

Также девушка отметила, что проверила сообщения и ничего не было, хотя "выгодные" предложения почему-то не удаляются.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

"В течение последних месяцев я получала смс-сообщения на номер телефона, где мне предлагали зайти в приложение "Мы многое улучшили для вас" (сейчас это звучит как издевательство), но Приват решил, что сообщать о списании не обязательно. Конечно, средства на карте еще были, списывать есть с чего. Поэтому тем, кто не пользуется Приватом, закрывайте счет или не оставляйте средства, потому что они будут списаны без каких-либо предупреждений и объяснений", - подытожила клиентка ПриватБанка.

Как сообщал Главред, украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличные, хоть деньги с их карт списываются.

Также клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.

Кроме того, украинцы жалуются, что в ПриватБанке требуют деньги за перевыпуск карты. Суммы достигают 350 гривен.

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