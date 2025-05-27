Украинцы жалуются на похищение кредитных средств с карт ПриватБанка - детали

Кратко:
- Со счета клиентки ПриватБанка мошенники похитили все средства
- Теперь она должна вернуть банку весь кредитный лимит
Клиенты ПриватБанка жалуются, что с их счетов мошенники сняли все средства, включая кредитный лимит, который теперь нужно вернуть.
На портале Минфина клиентка рассказала, что 15 лет пользовалась ПриватБанком и доверяла службе безопасности, но с ее карточек были похищены все средства.
"В марте месяце 2025 года в 03:00 ночи с моих 2-х счетов были похищены все мои личные деньги (в том числе и кредитные 34 тыс.). Никакого подтверждения, никаких паролей на списание я не передавала. Все деньги с моих карточных счетов были переведены на карточные счета Универсал Банка. Я осталась ни с чем, только со стрессом и хаосом в голове", - говорится в сообщении.
Женщина подчеркнула, что похищение средств обнаружила только в 8:00 утра.
"Как служба безопасности могла дать разрешение на проведение таких значительных сумм денег в 03:00 ночи, это уже вызывает подозрение? Я никогда и ни с кем не делилась своими персональными данными (пароли, логины). Теперь я должна рассчитаться с банком за украденные кредитные средства при зарплате 13тыс.грн", - заметила клиентка банка.
Она также добавила, что банки и платежные сервисы должны проводить финансовый мониторинг операций клиентов, если тот или иной перевод является подозрительным, или превышает лимит.
Работа банков - последние новости
Как сообщал Главред, украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличные, хоть деньги с их карт списываются.
Также клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.
Кроме того, украинцы жалуются, что в ПриватБанке требуют деньги за перевыпуск карты. Суммы достигают 350 гривен.
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