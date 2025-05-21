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Украинцам за границей могут заблокировать счета в банках: в чем причина

Марина Фурман
21 мая 2025, 04:05
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Украинцам рассказали, как действовать, чтобы не потерять доступ к счетам.
беженцы, счет, кредитка
Украинцам будут блокировать счета в банках / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему украинцам могут заблокировать счета в банках
  • Кто в зоне риска

Украинцам, которые выехали за границу могут заблокировать банковские счета. Это касается тех, кто имеет задолженность за коммунальные услуги. С таким предупреждением выступила начальница управления правового обеспечения продажи СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук в эфире телеканала Новости.LIVE.

"Все санкции, которые применяются к жителям Украины, применяются и к людям, которые выехали за ее пределы. То есть арест счетов также будет применяться", - сказала Кучук.

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По ее словам, многие люди обращаются в "Киевтеплоэнерго" уже после того, как у них арестовали счета - когда они не могут расплатиться карточками. Однако после решения суда коммунальщики уже не могут изменить. Поэтому украинцам, которые имеют долги, советуют действовать еще до того, как суд примет решение.

"После вынесения решения суда утверждение мирового соглашения возможно только через исполнительную службу. Многие люди считают, что они напишут заявление, мы заключаем мировое соглашение и в исполнительную службу не попадает их дело. Это не так", - уверяет Кучук.

Как происходит процедура взыскания задолженности

Кучук объяснила, что решение суда обязательно к исполнению, а потому изменить его предприятие не может. Поэтому дело в любом случае попадет в исполнительную службу. Именно к ней поставщик услуг в дальнейшем подает заявление и мировое соглашение.

После этого исполнитель идет в суд, чтобы утвердить мировое соглашение, открыть исполнительное производство, арестовать счета и, если успеет, взыскать имеющийся долг.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

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Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на "добровольную депортацию" иностранцев. Речь идет о 200 тысячах украинцев.

Накануне стало известно, что украинские беженцы с годами теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны в будущем. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше.

Напомним, Главред писал, что с мая 2025 года украинские беженцы в Эстонии больше не смогут получать помощь на оплату аренды жилья и переводы. Первым это нововведение коснется жителей Таллинна, а после - и других городов страны.

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  • Германия.
  • Польша.
  • Чехия.
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