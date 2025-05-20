В Украине приняли решение по пенсиям на 10 млрд грн - кого коснутся изменения

Выплаты части пенсионеров будут храниться не в Ощадбанке, а на их счетах в ПФУ.

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В Украине решили судьбу 10 миллиардов гривен пенсий / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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В Ощадбанке накоплено более 10 млрд грн неиспользованных пенсий

Пенсии украинцев с ВОТ будут храниться не в Ощадбанке, а в ПФУ

Получить средства смогут пенсионеры или их наследники

Выплаты украинских пенсионеров с временно оккупированных территорий (ВОТ) будут храниться не в Ощадбанке, а непосредственно на их счетах в Пенсионном фонде Украины. Получить средства смогут только сами пенсионеры или их наследники. Об этом сообщило Минсоцполитики.

Согласно принятому Верховной Радой закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", средства, зарезервированные для выплаты пенсий жителям ВОТ Луганской и Донецкой областей, должны храниться исключительно в Пенсионном фонде Украины. В связи с этим правительство разработало проект специального постановления, регламентирующего порядок перевода этих средств из Ощадбанка в ПФУ.

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Все пенсионеры, которые прошли физическую идентификацию, и в дальнейшем получают государственные выплаты без перерыва. В то же время с некоторыми пенсионерами не было никакой связи: они не пользовались своими счетами и не взаимодействовали со Сбербанком.

"Из-за российской агрессии против Украины, которая продолжается уже более 10 лет, часть украинских пенсионеров проживает на неподконтрольной государству территории. При этом такие пенсионеры продолжают получать свою пенсию при условии прохождения физической (в частности, видео-) идентификации в Пенсионном фонде. В то же время Пенсионный фонд Украины давно (от одного года до иногда 5-7 лет) не может связаться с некоторыми пенсионерами. Эти люди также длительное время (не менее года) не пользуются деньгами со своих пенсионных карточек. Поэтому их пенсионные средства накапливаются в "Ощадбанке", который должен был бы эти пенсии выплачивать", - отметили в Минсоцполитики.

По состоянию на 1 октября 2023 года в Ощадбанке было накоплено более 10 млрд грн пенсий украинских пенсионеров с временно оккупированных территорий, которые не взаимодействовали с банком. В связи с этим Ощадбанк фактически использовал часть этих средств для собственных операций.

Перенос денег в Пенсионный фонд Украины должен сделать пенсионную систему более финансово стабильной. В то же время эта норма касается не всех пенсионеров, а только тех, кто соответствует следующим критериям:

являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с ВОТ Донецкой и Луганской областей (или ранее были ВПЛ с ВОТ, оккупированных до 24 февраля 2022 года);

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;

не пользовались пенсионным счетом (карточкой) более одного года или не проходили физическую идентификацию в АО "Ощадбанк" в течение шести месяцев с даты, когда это должно было быть осуществлено.

"Если владельцы этих средств живы или у них есть законные наследники (родные, которые имеют право унаследовать эти деньги), право на получение этих выплат полностью сохраняется за ними. Меняется только место, где эти деньги будут храниться: вместо государственного "Ощадбанка" они будут находиться в Пенсионном фонде Украины, ожидая обращения своих владельцев", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

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Как сообщал Главред, с июня 2025 года часть работающих пенсионеров получит пересчитанные и повышенные пенсионные выплаты. Это касается тех, у кого на 1 апреля 2025 года прошло не менее 24 месяцев с назначения пенсии или ее последнего перерасчета.

Также пенсионеры, которые продолжают официально работать и за которых уплачен единый социальный взнос, имеют право на перерасчет пенсии каждые два года. Индексация может быть автоматической с 1 апреля или по обращению пенсионера.

Кроме этого, Кабмин утвердил порядок подтверждения и зачисления стажа работы до 1992 года за рубежом для назначения пенсии. Если человек работал в республиках бывшего СССР и не получает там пенсии, он должен подать подтверждающие документы или обратиться в Пенсионный фонд для помощи в их получении.

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