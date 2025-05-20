Гривна остается крепкой: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

Ситуация с курсом доллара в Украине будет оставаться достаточно стабильной, но есть нюанс.

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Прогноз курса доллара на ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили аналитики:

НБУ сохраняет гривну крепкой

Курс доллара может повыситься до конца года

Национальный банк Украины пока поддерживает курс доллара на уровне 41,5 гривен. Девальвация возможна только в конце года, поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

Об этом сообщили в инвесткомпании ICU. И отмечают, что на прошлой неделе НБУ увеличил интервенции, но при этом курс гривны сохранился крепче, чем 41,5 гривен за доллар.

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Что касается наличного курса, то он оставался также достаточно стабильным, в пределах 41,2-41,7 гривен за доллар в системно важных банках.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Аналитики утверждают, что из-за резкого роста интервенций, который наблюдался на прошлой неделе, НБУ стремится обеспечивать хотя бы достаточное, а то и избыточное предложение валюты на рынке, чтобы гривна оставалась крепкой.

"По нашему мнению, НБУ будет продолжать политику крепкой гривны в ближайшие месяцы, откладывая постепенное и незначительное ослабление курса гривны на конец года, как и в прошлом году", - говорится в сообщении.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что во вторник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,58 грн/долл., гривна ослабнет на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Недавно член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин посоветовал украинцам покупать за свободные средства доллары, ведь курс сейчас выгодный.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что колебания курса доллара с 19 по 25 мая будет происходить в коридоре 41,4-41,8 грн/доллар.

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Что такое ICU? ICU - финансовая группа, основанная в 2006 г., которая состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами, пишет Википедия.

Инвестиционно-банковская деятельность ICU включает торговлю акциями и инструментами с фиксированной доходностью, привлечение долгового и акционерного капитала, подготовку и проведение операций по слиянию и поглощению, финансовый консалтинг и реструктуризацию.

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