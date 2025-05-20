Гривна остается крепкой: что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы

Что сообщили аналитики:
- НБУ сохраняет гривну крепкой
- Курс доллара может повыситься до конца года
Национальный банк Украины пока поддерживает курс доллара на уровне 41,5 гривен. Девальвация возможна только в конце года, поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.
Об этом сообщили в инвесткомпании ICU. И отмечают, что на прошлой неделе НБУ увеличил интервенции, но при этом курс гривны сохранился крепче, чем 41,5 гривен за доллар.
Что касается наличного курса, то он оставался также достаточно стабильным, в пределах 41,2-41,7 гривен за доллар в системно важных банках.
Аналитики утверждают, что из-за резкого роста интервенций, который наблюдался на прошлой неделе, НБУ стремится обеспечивать хотя бы достаточное, а то и избыточное предложение валюты на рынке, чтобы гривна оставалась крепкой.
"По нашему мнению, НБУ будет продолжать политику крепкой гривны в ближайшие месяцы, откладывая постепенное и незначительное ослабление курса гривны на конец года, как и в прошлом году", - говорится в сообщении.
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что во вторник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,58 грн/долл., гривна ослабнет на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.
Недавно член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин посоветовал украинцам покупать за свободные средства доллары, ведь курс сейчас выгодный.
Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что колебания курса доллара с 19 по 25 мая будет происходить в коридоре 41,4-41,8 грн/доллар.
Больше новостей:
- Многие украинцы получат льготы на оплату ЖКУ этим летом - детали
- 1450 гривен за килограмм: украинцы хватаются за головы от цен на ягоды
- Украинских водителей предупредили о наложении штрафов: кого будут наказывать
Что такое ICU?
ICU - финансовая группа, основанная в 2006 г., которая состоит из двух бизнес-направлений: инвестиционно-банковские услуги и управление активами, пишет Википедия.
Инвестиционно-банковская деятельность ICU включает торговлю акциями и инструментами с фиксированной доходностью, привлечение долгового и акционерного капитала, подготовку и проведение операций по слиянию и поглощению, финансовый консалтинг и реструктуризацию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред