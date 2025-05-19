Гривна стремительно теряет позиции: каким будет курс доллара и евро 20 мая

НБУ установил новый курс доллара и евро.

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Курс валют на 20 мая / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют 20 мая

На сколько ослабнет гривна

Во вторник, 20 мая, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,58 грн/долл., гривна ослабнет на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

Относительно европейской валюты гривна также резко ослабила позиции.

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Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 46,86 грн за евро, гривна потеряла 41 копейку.

В то же время, на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,50 - 41,54 грн/долл., а евро - 46,75 - 46,79 грн/евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что на этой неделе на валютном рынке особых изменений не произойдет, но изменения курсов будут происходить ежедневно - как вверх, так и вниз.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что сейчас в Украине ожидается небольшая девальвация гривны, то есть падение курса в пределах ожидаемых объемов.

Кроме того, Национальный банк Украины, скорее всего, вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии 2025 года, когда темпы инфляции начнут снижаться.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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