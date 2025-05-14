Когда обвалится курс гривни: Пендзин назвал сроки и причины

Если летом будет хороший урожай, то Нацбанк начнет ослаблять гривню в тех пределах, в которых ожидается Министерством финансов.

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Олег Пендзин спрогнозировал, когда в Украине подорожает доллар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда ожидается девальвация гривни

Каким будет курс доллара

Почему Минфину выгодно падение национальной валюты

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал ситуацию на валютном рынке и оценил, что будет дальше происходить с курсом гривни.

По его прогнозу, ожидается небольшая девальвация гривни, то есть падение курса в пределах ожидаемых объемов.

"Мы находимся глубоко на обочине, и для нас сегодня единственным источником получения валюты является макрофинансовая помощь наших партнеров, а это 40 миллиардов долларов. Или в кредит, или в грантах, но деньги приходят. Говорить, что не будет валюты для поддержания валютного курса на том уровне, который нарисовали Кабмин и Нацбанк, будет враньем", - сказал Пендзин во время чата на Главреде.

По его словам, валютные резервы сегодня составляют 42 миллиарда долларов, и это самый большой показатель за все годы независимости Украины.

Пендзин добавил, что тарифная война президент США Дональда Трампа не оказывает особого влияния на курс доллара в Украине.

"Мы живем в своем маленьком мире, и катаклизмы, происходящие за его пределами, нас мало затрагивают. Макрофинансовую помощь мы получаем в долларах, и сколько тот доллар стоит по отношению к евро, нас интересует мало. Это больше интересует тех, кто держит сбережения в евро. У нас валютные резервы в основном номинированы в долларах", - объяснил он.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Сколько будет стоить доллар в Украине

В бюджете на 2025 год среднегодовой курс был заложен в размере 45 гривен за доллар. Формально к лету Нацбанк Украины должен был бы уже опустить курс до 45 гривен за доллар, чтобы это полностью корреспондировало с ожиданиями Министерства финансов Украины, заложенными в бюджет. Однако Нацбанк сдерживает валютный курс.

"Но в прошлом году у нас был плохой урожай, что спровоцировало очень большой рост цен на продовольствие. У нас очень подскочила инфляция, то есть индекс роста потребительских цен, а это – индикатор. Нацбанк отвечает за инфляцию и обменный курс. Так вот, чтобы обуздать инфляцию, НБУ поднял учетную ставку, изменил резервирование для банков и тому подобное. Но в силу того, что мы очень зависимы от импорта, величина обменного курса определяет динамику цен на импортные товары. То есть, чем дороже доллар, чем дешевле гривня, тем дороже импорт в пересчете на гривну. Чтобы обуздать инфляцию, Национальный банк Украины сдерживает обменный курс", - сказал Пендзин.

По прогнозу аналитика, если летом будет хороший урожай, то Нацбанк начнет ослаблять гривню в тех пределах, в которых ожидается Министерством финансов.

"Минфин хочет, чтобы гривня была слабее. Для чего? Все наши финансовые получения, весь макрофин идет в долларах, а все социальные расходы, которые финансируются из макрофина, – в гривне. И Министерство финансов заинтересовано в том, чтобы за доллар получить больше гривни. Ведь все социальные платежи, зарплату врачам и учителям, субсидии и т.д. платит в гривне. То есть, если за один условный доллар он получит больше гривни, значит лучше рассчитаетесь с социальными обязательствами. Поэтому и в бюджете нарисован среднегодовой курс на уровне 45 гривен за доллар. А сейчас 41, то есть ежемесячно за каждый проданный доллар не добирается 4 гривни", - объяснил Пендзин.

"Когда инфляционный фактор роста цен в связи с урожаем отпадет (а это будет лето), мы с вами гарантированно увидим ослабление курса гривни", - добавил эксперт.

Смотрите видео - Чат с Олегом Пендзиным на Главреде, во время которого он дал прогноз относительно экономический ситуации:

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, на сегодня главной валютой, к которой привязан курс валют в Украине, остается доллар США. В то же время Национальный банк работает над разработкой комплексного подхода для постепенного перехода к евро как основной валюте.

По прогнозу Нацбанка, курс доллара в Украине может вырасти до 55 гривен за доллар.

МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде появился прогноз, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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