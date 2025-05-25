"Беспрецедентная атака": в РФ жалуются, что вертолет Путина попал под удар БпЛА

Главное:
- По территории России была совершена масштабная атака дронов
- Интенсивность ударов возросла во время пролета вертолета Путина
В России утверждают, что во время визита диктатора Владимира Путина в Курскую область его вертолет якобы оказался в зоне активной атаки беспилотников.
Такое заявление сделал командир дивизиона ПВО РФ Юрий Дашкин, сообщают российские пропагандисты.
Он подчеркнул, с 20 по 22 мая по территории России была совершена масштабная атака дронов. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы сбила 1170 беспилотников за этот период.
Дашкин утверждает, что в то время, когда президент РФ находился в Курской области, атака была особенно интенсивной — российские силы ПВО якобы уничтожили 46 дронов только в этом районе.
"Интенсивность ударов заметно возросла именно во время пролета вертолета верховного главнокомандующего над Курской областью. Мы вели воздушный бой и обеспечили безопасность полета президента", — заявил российский офицер.
Он также добавил, что вертолет, на котором передвигался Путин, якобы находился практически в центре массированного удара и был под угрозой атаки.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ могли продвинуться в Курской области. Украинские военные не комментировали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин якобы посетил Курскую область. В Кремле не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.
Как писал Главред, в Генштабе отчитались, что Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск на Курщине. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой.
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Что за вертолет Ми-8?
Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (в общей сложности построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".
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