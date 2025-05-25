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"Беспрецедентная атака": в РФ жалуются, что вертолет Путина попал под удар БпЛА

Алексей Тесля
25 мая 2025, 16:15
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Интенсивность ударов заметно возросла именно во время пролета вертолета диктатора РФ.
Вертолет, Путин
Вертолет Владимира Путина попал под удар дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, udprf.ru

Главное:

  • По территории России была совершена масштабная атака дронов
  • Интенсивность ударов возросла во время пролета вертолета Путина

В России утверждают, что во время визита диктатора Владимира Путина в Курскую область его вертолет якобы оказался в зоне активной атаки беспилотников.

Такое заявление сделал командир дивизиона ПВО РФ Юрий Дашкин, сообщают российские пропагандисты.

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Он подчеркнул, с 20 по 22 мая по территории России была совершена масштабная атака дронов. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы сбила 1170 беспилотников за этот период.

Дашкин утверждает, что в то время, когда президент РФ находился в Курской области, атака была особенно интенсивной — российские силы ПВО якобы уничтожили 46 дронов только в этом районе.

"Интенсивность ударов заметно возросла именно во время пролета вертолета верховного главнокомандующего над Курской областью. Мы вели воздушный бой и обеспечили безопасность полета президента", — заявил российский офицер.

Он также добавил, что вертолет, на котором передвигался Путин, якобы находился практически в центре массированного удара и был под угрозой атаки.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ могли продвинуться в Курской области. Украинские военные не комментировали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин якобы посетил Курскую область. В Кремле не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.

Как писал Главред, в Генштабе отчитались, что Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск на Курщине. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой.

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