"Беспрецедентная атака": в РФ жалуются, что вертолет Путина попал под удар БпЛА

Интенсивность ударов заметно возросла именно во время пролета вертолета диктатора РФ.

https://glavred.info/world/besprecedentnaya-ataka-v-rf-zhaluyutsya-chto-vertolet-putina-popal-pod-udar-bpla-10667627.html Ссылка скопирована

Вертолет Владимира Путина попал под удар дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, udprf.ru

Главное:

По территории России была совершена масштабная атака дронов

Интенсивность ударов возросла во время пролета вертолета Путина

В России утверждают, что во время визита диктатора Владимира Путина в Курскую область его вертолет якобы оказался в зоне активной атаки беспилотников.

Такое заявление сделал командир дивизиона ПВО РФ Юрий Дашкин, сообщают российские пропагандисты.

видео дня

Он подчеркнул, с 20 по 22 мая по территории России была совершена масштабная атака дронов. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы сбила 1170 беспилотников за этот период.

Дашкин утверждает, что в то время, когда президент РФ находился в Курской области, атака была особенно интенсивной — российские силы ПВО якобы уничтожили 46 дронов только в этом районе.

"Интенсивность ударов заметно возросла именно во время пролета вертолета верховного главнокомандующего над Курской областью. Мы вели воздушный бой и обеспечили безопасность полета президента", — заявил российский офицер.

Он также добавил, что вертолет, на котором передвигался Путин, якобы находился практически в центре массированного удара и был под угрозой атаки.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ могли продвинуться в Курской области. Украинские военные не комментировали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин якобы посетил Курскую область. В Кремле не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.

Как писал Главред, в Генштабе отчитались, что Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск на Курщине. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой.

Читайте также:

Что за вертолет Ми-8? Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (в общей сложности построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред