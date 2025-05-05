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Уничтожили вместе с техникой: Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ

Юрий Берендий
5 мая 2025, 18:55
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В результате успешного удара Воздушных сил ВСУ по пункту управления войск РФ уничтожено до 20 оккупантов и технику, отметили в Генштабе.
Уничтожили вместе с техникой: Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ
Генштаб раскрыл последствия удара по пункту управления РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем говорится в материале:

  • В Генштабе ВСУ подтвердили поражение командного пункта РФ на Курщине
  • В результате удара уничтожено до 20 оккупантов и техника

Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пункту управления российских войск в Курской области. В результате атаки уничтожено до 20 военных вместе с техникой. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, 4 мая Воздушные силы ВСУ успешно ударили по пункт управления вражескими подразделениями БпЛА вблизи населенного пункта Теткино в Курской области.

видео дня

На этой базе находились экипажи разведывательных и ударных дронов. В результате атаки было уничтожено до 20 оккупантов и их техника.

"Отважные пилоты Воздушных сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну. Борьба продолжается! Слава Украине!", - резюмировали в Генштабе ВСУ.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко отметил, что населенный пункт Теткино на Курщине еще с 2022 года используется в качестве школы БПЛА.

"Там учили россиян сначала на мавиках, потом работать сбросами, в том числе по нашим мирным жителям, потом FPV. Ну а сейчас там был пункт управления российскими БПЛА, которые совершали атаки на Сумщину. Ключевое - был", - написал он в Telegram.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 мая во временно оккупированном Крыму и в Ростовской области России прогремели мощные взрывы. Военный аналитик Олег Жданов заявил, что Украина начала реализовывать стратегию переноса боевых действий на территорию врага. По его прогнозам, таких атак на объекты в РФ станет больше.

Также взрывы произошли в Брянской области России. По сообщениям местных источников, дроны атаковали поселок Суземка, после чего вспыхнул крупный пожар. По информации канала Ukrainian Militant, целью удара был завод "Стрела", который производит электронику для военно-промышленного комплекса РФ и сотрудничает с государственной корпорацией "Ростех".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что завод в Суземце был поражен и после атаки больше не сможет функционировать. Предприятие специализировалось на производстве электроники для армии оккупантов.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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