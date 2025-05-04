Путин потеряет дар речи: Жданов рассказал, что Украина применила новую стратегию

Вскоре ударов по объектам РФ станет еще больше.

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Россиянам придется "встречать" войну на своей территории / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

Атака 3 мая на Крым и территорию РФ лишь начало масштабных обстрелов

Украина переносит войну на территорию России

В ночь на 3 мая во временно оккупированном Крыму и Ростовской области страны-агрессора России раздавались мощные взрывы. Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал на своем канале началом чего стали эти атаки.

По его словам, подобных ударов по объектам РФ вскоре будет еще больше, ведь Украина начала применять новую стратегию - перенос войны на территорию противника.

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"Я так понимаю, они (удары - Главред) будут продолжаться, потому что мы переносим войну на территорию врага", - заметил эксперт.

Жданов отмечает, что очень эффективным способом борьбы с противником является то, что на каждую ракету и дрон РФ ВСУ дают "ответ" в виде зеркальных атак на объекты в России. Это может спровоцировать жителей РФ, от чего Путин потеряет дар речи, ведь его поддержка угаснет.

"Это должен понимать каждый гражданин РФ. Если они молча поддерживают Путина в этой агрессивной войне, то будьте готовы встретить эту войну у себя во дворе, что и происходит на нашей стране", - добавил он.

Удары Украины по объектам России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в городе Керчь во временно оккупированном Крыму и в Ростовской области и Краснодарском крае страны-агрессора России в ночь на субботу, 3 мая, прогремели взрывы.

Накануне подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных БпЛА на территории страны-агрессора России.

Ранее также в Коломне прогремели взрывы в результате атаки неизвестных беспилотников. Впоследствии выяснилось, что там расположено АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"", на которое и якобы была осуществлена атака.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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