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ВСУ контратакуют и уничтожают технику РФ на разных участках фронта - ISW

Анна Косик
4 мая 2025, 09:07
326
О контратаках украинских сил сообщают российские военкорреспонденты.
ВСУ
ВСУ уничтожают боеприпасы и живую силу противника / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 ОМБр

Что сообщили аналитики:

  • ВСУ якобы нанесли удар по оккупантам на двух направлениях
  • Украинские военные уничтожили немало живой силы и техники противника

Российские военкоры сообщили о ряде контратак украинских сил на фронте. Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), речь идет о действиях ВСУ у Багатиря, Свободного Поля, Шевченко и Ступочков.

Последняя из атак якобы не была удачной, однако в ISW не подтвердили этого. Зато на Кураховском направлении и возле Великой Новоселки ситуация противоположная.

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В то же время на Покровском направлении оккупанты хоть и имеют продвижение, по словам старшего связиста украинской бригады, при этом они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Кроме этого 3 мая на этом участке фронта ВСУ нанесли удар по российскому складу боеприпасов в неустановленном районе. В тот же день ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3" в неустановленном месте на юге страны.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Минобороны страны-агрессора России заявили о создании так называемой полосы безопасности в приграничных районах Сумской области. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Накануне стало известно, что российские силы сейчас сосредотачивают свои главные усилия на продвижении в районе между реками Оскол и Черный Жеребец. Приоритетным направлением врага является движение в сторону населенного пункта Боровая, для чего задействованы подразделения 1-й танковой армии.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской и Белгородской областей РФ. Кроме этого особое внимание уделяется ситуации в Донецкой области.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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