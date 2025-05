ВСУ контратакуют и уничтожают технику РФ на разных участках фронта - ISW

Что сообщили аналитики:

Российские военкоры сообщили о ряде контратак украинских сил на фронте. Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), речь идет о действиях ВСУ у Багатиря, Свободного Поля, Шевченко и Ступочков.

Последняя из атак якобы не была удачной, однако в ISW не подтвердили этого. Зато на Кураховском направлении и возле Великой Новоселки ситуация противоположная.

В то же время на Покровском направлении оккупанты хоть и имеют продвижение, по словам старшего связиста украинской бригады, при этом они теряют в среднем 150 военнослужащих в день из-за намерения продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая.

Кроме этого 3 мая на этом участке фронта ВСУ нанесли удар по российскому складу боеприпасов в неустановленном районе. В тот же день ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М3" в неустановленном месте на юге страны.

Напомним, Главред писал, что в Минобороны страны-агрессора России заявили о создании так называемой полосы безопасности в приграничных районах Сумской области. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Накануне стало известно, что российские силы сейчас сосредотачивают свои главные усилия на продвижении в районе между реками Оскол и Черный Жеребец. Приоритетным направлением врага является движение в сторону населенного пункта Боровая, для чего задействованы подразделения 1-й танковой армии.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на территории Курской и Белгородской областей РФ. Кроме этого особое внимание уделяется ситуации в Донецкой области.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.