Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мира

Руслана Заклинская
26 августа 2025, 21:04
Неожиданное открытие в селе Междуречье Ровенской области доказывает, что территория Украины была заселена людьми еще в доисторические времена.
Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мира
Старейшее поселение Homo sapiens обнаружили в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Когда и где появился Homo sapiens
  • Как долго существует человек разумный
  • Где находится самое старое известное поселение Homo sapiens в Украине

Украина является свидетелем богатой и разнообразной истории человечества, простирающейся на миллионы лет. Недавние археологические открытия обнаружили, что территория современной Украины была заселена людьми еще в доисторические времена, в частности, в эпоху палеолита.

Главред узнал о Homo sapiens и их самом старом известном поселении, которое находится в Украине.

Где появился древнейший человек

Древнейшие предки современного человека появились в Африке. Именно там, по современным данным палеоантропологов, примерно 200-300 тысяч лет назад сформировался Homo sapiens. Оттуда человек начал расселяться по другим континентам: сначала на Ближний Восток, далее в Европу, Азию и Австралию. Украинские земли стали одним из этапов этого большого миграционного пути, и археологические свидетельства доказывают, что на нашей территории люди появились примерно 40-45 тысяч лет назад.

Где находится самое старое известное поселение Homo sapiens

Самую древнюю известную ученым карту, а также самое древнее поселение Homo sapiens в Украине обнаружили в селе Междуречье Ровенской области, утверждает автор YouTube-канала "Просветительский Союз Украины". Их возраст оценивается примерно в 14,5-15 тысяч лет. Карта выбита на кости мамонта.

Поселение случайно обнаружил осенью 1965 года местный житель З. Н. Новицкий. Во время сооружения погреба на глубине около 2 метров он наткнулся на нижнюю челюсть мамонта. О находке Новицкий сообщил учителю местной школы Р. В. Головко, который, в свою очередь, известил Институт зоологии АН УССР.

В течение 2002-2008 годов памятник изучала совместная украино-французская экспедиция под руководством Д. Ю. Нужного, В. Пеана и П. С. Шидловского. Основные исследования касались хозяйственных объектов и культурного слоя вокруг стоянки.

Смотрите видео о стоянке в Междуречье:

Современное село Междуречье расположено в Млиновском районе и насчитывает около 46 дворов и чуть более ста жителей. Ранее село называлось Чекно - по преданию, название связано с князем Луцким Ярославом Изяславичем, который здесь чеканил монету. С юго-запада село омывает река Стырь, а с севера - Тишица, откуда и происходит современное название Междуречье.

Сколько лет существует человек разумный

Homo sapiens существует около 200-300 тысяч лет. За это время вид претерпел значительные изменения, особенно в мозговой массе и социальной организации. Именно благодаря развитому мышлению, речи и способности к абстрактному анализу человек смог выжить, освоить различные экологические зоны и создать первые элементы культуры и технологий.

Когда появились гомо сапиенс

Первые представители Homo sapiens появились в Африке около 300 000 лет назад. Они постепенно распространялись на другие континенты, включая Европу. Согласно археологическим данным, в Европе первые люди разумные появились около 45 тысяч лет назад, и именно они постепенно вытеснили неандертальцев.

Недавно ученые Института Эволюционной Антропологии Макса Планка обнаружили в Марокко останки людей и инструменты, старше всех известных останков Homo sapiens. Находки сделаны на палеолитической стоянке Джебель-Ирхуд на западе Марокко, открытой в 1960-х годах, говорится в видео New Scientist в YouTube. Возраст останков оценивается примерно в 315 тыс. лет.

Смотрите видео о том, когда впервые появился Homo sapiens:

Сколько жил самый старый человек в мире

Самым старым человеком, чей возраст был официально подтвержден, является Жанна Кальман из Франции, говорится в работе Жан-Мари Робин и М. Аллард. Женщина прожила 122 года и 164 дня (1875-1997). Она родилась 21 февраля 1875 года и умерла 4 августа 1997 года.

Об источнике: Просветительский Союз Украины

Просветительский Союз Украины - это образовательный и информационный канал в YouTube с поучительным и патриотическим направлением. На странице ПСУ пользователи могут узнавать интересные факты об Украине, а также время от времени наслаждаться переводами различных лент и текстов. На канал подписано 2 тыс. пользователей.

