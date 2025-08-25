Какие вещи покойного не стоит оставлять дома - приметы и мнение священников

Народные поверья советуют сжигать или выбрасывать вещи усопших, чтобы избежать беды, тогда как священники придерживаются противоположного мнения.

https://glavred.info/culture/kakie-veshchi-pokoynogo-ne-stoit-ostavlyat-doma-primety-i-mnenie-svyashchennikov-10692380.html Ссылка скопирована

Что не стоит хранить после смерти близкого / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот с Facebook, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Можно ли оставлять дома вещи умершего человека

Когда можно выбрасывать или раздавать вещи покойного

Можно ли носить одежду или украшения умершего

Наши предки придерживались строгих правил в отношении вещей умерших. Считалось, что не следует оставлять дома предметы, которые непосредственно принадлежали покойнику, такие как полотенца, постельное белье или любую одежду, которую он носил при жизни.

Главред узнал, какие поверья существуют относительно вещей умершего и как лучше поступить с ними.

видео дня

Если человек умер в своей постели, то особенно советовали избавиться от матраса, подушек, постельного белья и одеяла. Считалось, что оставленные вещи покойного могут приносить беду, влиять на здоровье и самочувствие близких людей. Аналогично советовали выбрасывать или сжигать одежду, которую покойник носил на себе в день смерти.

Можно ли выбрасывать вещи умершего до 40 дней

Вместе с тем, к распоряжению вещами покойного следует относиться с уважением. Обычно перед тем, как расстаться с его вещами, придерживались определенного периода ожидания. Согласно народным представлениям, душа умершего в течение первых сорока дней после смерти остается на Земле и может наблюдать за родными.

Именно поэтому существует суеверие, что не следует прикасаться к вещам покойного до завершения сорокадневного срока, а тем более раздавать их другим, потому что это якобы может обидеть душу умершего.

Также народные приметы советуют не хранить вещи покойного в жилых помещениях дома, поскольку это может приносить негативную энергетику и неприятности для жителей.

Можно ли раздавать вещи умершего до 40 дней

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, вопрос, раздавать ли вещи умершего до 40 дней или после, является индивидуальным. Он отмечает, что дела милосердия следует делать и раздавать вещи можно уже до 40 дней, не дожидаясь какого-то "особого" случая после этого периода.

"Живите, делайте добро и не бойтесь. Баба не придет за своими платками", - добавил священник.

Смотрите видео с объяснением священника:

Можно ли носить одежду умершего

Часто бывает страх из-за вещи "от умершего". Директор Credo, отец Николай Мишовский объясняет: "Если вы боитесь пользоваться вещами умершего - не берите их, если не боитесь - пользуйтесь".

Отец привел пример, когда женщины носят вышитую рубашку, которую вышила бабушка или прабабушка и такая вещь считается семейной реликвией. Но бояться пользоваться вещами просто потому, что они когда-то принадлежали кому-то умершему, по его словам, абсурдно.

"Но если кто-то боится, что вещь принадлежала кому-то умершему, то мы бы этим сводили на нет любые наследственные вещи. То есть в этом доме нельзя жить, потому что его построил дед, этот автомобиль нельзя использовать, потому что деньги на него тоже передал прадед - это до абсурда может доходить. Зато, если вещь кому-то подходит, то почему ее не носить? Бояться, что серьги принадлежали кому-то, или одежда - не стоит", - отметил отец Николай.

Смотрите видео о том, нужно ли бояться носить одежду умершего:

Если вещь подходит и приносит пользу, нет смысла бояться, что она "принесет смерть". Даже серьги, которые были на умершей или умершему не несут опасности.

"Даже если эти серьги были на умершей, я бы не призывал ни к какой суеверности. Вот наденешь - и теперь смерть на тебя перейдет. Если кто-то не в курсе, я вам тайну открою: мы все умрем. Желательно, чтобы не во время какой-то страшной катастрофы и не все одновременно, но все люди, которые родились, - все умрут", - добавил он.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред