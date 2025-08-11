Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответил

Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли придерживаться такой традиции, которая очень распространена.

Обязательно ли женщин хоронить в платке/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, священник Алексей Филюк

Вы узнаете:

Обязательно ли женщин хоронить в платке

Является ли обязательным правилом придерживаться такой традиции

Одна из известных и очень распространенных традиций в Украине - хоронить умерших женщин в платке. И довольно часто можно услышать, что якобы это обязательно - придерживаться такой традиции.

О том, действительно ли стоит придерживаться такой традиции, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Он отметил, что нет таких предписаний, что это обязательно или не обязательно.

"Если человек христианин и ходил себе в платке весь век, то пусть себе хоронится в платке. Знаете, кто как хочет. Но смотрите, братья, сестрички, главное, чтобы почить в Господе. Как апостол Павел говорил: "Свой бег завершил, веру сохранил, в вере почить и пойти к Небесному Отцу". А завяжут ли вас в платок или без платка, или в рейтузах, или в банном халате - это уже вопрос второстепенный", - сказал он.

Священник пояснил, что главное - чтобы прожить жизнь с верой в Бога.

"Если человек хочет в платке, пусть хоронят христианку в платке. Не хочет, то пусть не хочет. Если сварщик хочет, то даже можно, чтобы его в рабочем щитке хоронили. Кто себе как хочет, так себе завещает. Сколько людей, сколько мыслей. У меня была прихожанка, которая перед смертью попросила, чтобы у нее губы были намазаны помадой, так лежала в гробу, как солнце светило", - отметил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, обязательно ли женщин хоронить в платке:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

