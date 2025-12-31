С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым 2026 годом! Пусть этот праздник принесёт тепло, радость и веру в лучшее.

Поздравления с Новым годом 2026 / Фото: Главред

Новый год — это время надежд, добрых слов и искренних пожеланий. Главред собрал красивые поздравления с Новым 2026 годом в прозе и стихах, а также праздничные картинки, которыми можно порадовать близких, друзей и коллег.

Ищете красивые слова к Новому году? В подборке с наступающим Новым годом — лучшие поздравления с Новым 2026 годом в прозе и стихах, а также яркие открытки, которые легко отправить в мессенджере или соцсетях.

Поздравления с Новым годом в стихах

Пусть в Новый год случится чудо —

В душе зажгутся огоньки

И целый год у вас не будет

Ни огорчений, ни тоски.

поздравления с Новым годом картинки / Фото: Главред

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

поздравления с Новым годом открытки / Фото: Главред

С Новым годом!

Волшебства,Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!

Поздравления с Новым годом в прозе

С Новым годом! Пусть он будет для всех спокойным и мирным, пусть принесёт с собой только хорошие вести, оградит нас от зла и безрассудства, подарит любовь и надежду. Добра вам и радости!

поздравления с Новым годом красивые / Фото: Главред

С Новым годом, друзья! Желаем от души в Новом году семейного уюта, тепла в душе, успехов в делах, солидного дохода! Пусть в Новом году сбываются даже самые маленькие желания, пусть будущий год встретит радостными событиями и приятными моментами! С праздником радости и веселья!

поздравления с Новым годом своими словами / Фото: Главред

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтоб в вашем доме круглый год был уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесёт много радостных и счастливых дней! Желаю, чтобы в новом году исполнились все ваши мечты и желания!

