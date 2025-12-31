Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

Певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" показала свою подросшую дочь от Эдгара Каминского.

Слава Каминская опубликовала фото дочери/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

Украинская певица Слава Каминская, которая живет не в Украине с начала полномасштабного вторжения России в Украину, показала свою подросшую дочь.

Как известно, девочку она родила от пластического хирурга Эдгара Каминского, который также не находится в Украине. Так, на своей странице в Instagram, она поделилась серией снимков, на которых позирует ее дочь.

Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской / Фото Instagram/babaslavka

Фото она подписала лаконичным: "Снег".

Комментаторы нахвалили девочку под постом певицы. "Эта девчуля разобьет не одно сердечко", "Такая красивая девочка", - пишут они.

Как изменилась Слава Каминская

Стоит отметить, что за последние почти двадцать лет Слава Каминская значительно изменилась. Она увеличила губы и грудь, уменьшила нос, а в весной 2024 году сделала блефаропластику и удалила комки Биша.

О персоне: Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

