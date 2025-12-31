Укр
Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

Алена Кюпели
31 декабря 2025, 10:13
Певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" показала свою подросшую дочь от Эдгара Каминского.
Слава Каминская
Слава Каминская опубликовала фото дочери/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Каминская

Кратко:

  • Как выглядит дочь Каминской
  • Что пишут комментаторы

Украинская певица Слава Каминская, которая живет не в Украине с начала полномасштабного вторжения России в Украину, показала свою подросшую дочь.

Как известно, девочку она родила от пластического хирурга Эдгара Каминского, который также не находится в Украине. Так, на своей странице в Instagram, она поделилась серией снимков, на которых позирует ее дочь.

Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской / Фото Instagram/babaslavka

Фото она подписала лаконичным: "Снег".

Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской / Фото Instagram/babaslavka
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской / Фото Instagram/babaslavka
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской / Фото Instagram/babaslavka
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской
Как сейчас выглядит дочь Славы Каминской / Фото Instagram/babaslavka

Комментаторы нахвалили девочку под постом певицы. "Эта девчуля разобьет не одно сердечко", "Такая красивая девочка", - пишут они.

Как изменилась Слава Каминская

Стоит отметить, что за последние почти двадцать лет Слава Каминская значительно изменилась. Она увеличила губы и грудь, уменьшила нос, а в весной 2024 году сделала блефаропластику и удалила комки Биша.

Ранее Главред рассказывал, что Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились своими любимыми, ранее не публиковавшимися фотографиями 2025 года в преддверии нового года.

Ранее стало известно, что старшая дочь голливудской актрисы Джессики Альбы и Кэша Уоррена, Хонор, в августе поступит в Йельский университет.

О персоне: Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Слава Каминская новости шоу бизнеса
"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

19:58

Гороскоп на завтра 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

