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Куда делся Янукович: Слава Каминская "поймала" беглого президента на Канарах

Алена Кюпели
24 июня 2025, 22:40
1214
Слава Каминская якобы встретила беглого Януковича на Канарских островах.
Каминская утверждает, что встретила Януковича
Каминская утверждает, что встретила Януковича / Коллаж Главред, фото УП, Instagram/Фото профиля babaslavka babaslavka

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Виктор Янукович
  • Что сказала Слава Каминская по поводу встречи

Украинская певица Слава Каминская, которая уехала с детьми за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показала фото с беглым бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Или его копией.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

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"Какие люди на Канарах", - подписала фото она.

Как пишет сама Каминская, она якобы встретила беглого президента Украины Януковича. Она также выставила геолокацию "Канары". На фото действительно изображена Каминская, а рядом с ней якобы Виктор Янукович.

Каминская показала Януковича на Канарах
Каминская показала Януковича на Канарах / Фото Instagram/babaslavka

Однако пользователи усомнились в реальности происходящего. В частности, они пишут, что стоит лишь приблизить фотографию, как становится понятно, что на фото далеко не "легетимный".

Фоловеры Каминской усомнились в реальности происходящего
Фоловеры Каминской усомнились в реальности происходящего / Фото Instagram/babaslavka
Фоловеры Каминской усомнились в реальности происходящего
Фоловеры Каминской усомнились в реальности происходящего / Фото Instagram/babaslavka
Фоловеры Каминской усомнились в реальности происходящего
Фоловеры Каминской усомнились в реальности происходящего / Фото Instagram/babaslavka

Между тем, по данным украинской разведки, Янукович по состоянию на апрель 2025 года находится в Московской области, в Барвихе. Об этом УНИАН сказала начальник управления информационной политики Офиса Генерального прокурора Сюзанна Савчук.

Перед этим СМИ информировали, что заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов после оглашения приговора Януковичу и экс-заместителю начальника УГО Константину Кобзарю сообщил, что экс президент и по состоянию на апрель находится на территории РФ.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".

А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

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Кто такая Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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