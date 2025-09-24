Копия Квиткова: Джессика Альба опубликовала интересное фото

Джессика Альба поделилась фото, которым напомнила украинскую блогершу Квиткову.

Квиткова похожа на Джессику Альбу / Коллаж Главред, фото Instagram/jessicaalba, kvittkova

Кратко:

Каким фото озадачила Джессика Альба

В чем еще похожи женщины

Голливудская актриса Джессика Альба опубликовала собственное фото. На первый взгляд может показаться, что на нем - украинская блогерша и бывшая жена Никиты Добрынина Даша Квиткова.

На этом фото Квиткова настолько похожа на популярную актрису, что листая ленту Instagram можно подумать, что на фото победительница "Холостяка", а не мировая знаменитость.

На этом фото - голливудская актриса и бизнес-вумен Джессика Альба:

Джессика Альба напомнила блогершу / Фото Instagram/jessicaalba

На этом фото - бывшая жена Никиты Добрынина - Даша Квиткова:

Даша Квиткова похожа на Альбу / Фото Instagram/kvittkova

Квиткова удивила сходством с Джессикой Альбой / Фото Instagram/kvittkova

Квиткова удивила сходством с Джессикой Альбой / Фото Instagram/kvittkova

К слову, Квиткова также похожа на Джессику Альбу, выбирая себе тот или иной лук. Очевидно, что у голивудской звезды и бывшей Добрынина совпадают вкусы на одежду.

Развод Джессики Альбы

44-летняя Альба в январе опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что её брак с Уорреном подходит к концу после почти 17 лет совместной жизни.

"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности", — написала артистка.

О персоне: Джессика Альба Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

