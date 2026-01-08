Один трюк вернет полотенцам былую свежесть: работает мгновенно

Секрет заключается в сочетании кристаллической соды и эфирного масла чайного дерева.

https://glavred.info/lifehack/odin-tryuk-vernet-polotencam-byluyu-svezhest-rabotaet-mgnovenno-10730552.html Ссылка скопирована

Как сделать полотенца мягкими после стирки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Многие ищут способ вернуть полотенцам прежнюю нежность без агрессивной химии

Справиться с этой задачей можно с помощью простого и экологичного решения

Секрет заключается в сочетании кристаллической соды и масла чайного дерева

Уход за полотенцами нередко превращается в отдельную проблему: уже спустя несколько стирок они теряют мягкость и становятся жёсткими на ощупь.

Чаще всего это происходит из-за накопления остатков моющих средств в волокнах ткани и слишком интенсивной сушки, пишет Express.

видео дня

Такой эффект нравится далеко не всем, поэтому многие ищут способ вернуть полотенцам прежнюю нежность без агрессивной химии.

Оказывается, справиться с этой задачей можно с помощью простого и экологичного решения, не прибегая ни к уксусу, ни к пищевой соде. Секрет заключается в сочетании кристаллической соды и эфирного масла чайного дерева.

Щёлочная структура кристаллов соды помогает эффективно расщеплять и вымывать застарелые следы порошка или геля, которые со временем накапливаются в ткани. А масло чайного дерева действует как природный антисептик: оно устраняет бактерии, нейтрализует неприятные запахи и способствует выведению лишней влаги из волокон, за счёт чего полотенца снова становятся мягкими и объёмными.

Специалисты советуют использовать жидкую форму соды — она удобнее в дозировке и хранении. Для процедуры достаточно добавить обычное количество стирального средства, капнуть несколько капель масла чайного дерева и запустить стирку при температуре около 60 °C.

/ Главред

После окончания цикла полотенца рекомендуется энергично встряхнуть, чтобы расправить волокна. Сушить их лучше на воздухе или, при использовании сушильной машины, выбрать щадящий режим и оставить полотенца внутри примерно на 10 минут при низкой температуре. Такой подход позволяет вернуть им ощущение свежести и мягкости уже после одной стирки.

Лучший способ экспертов: как сушить полотенца

После применения полотенце рекомендуется полностью расправить и повесить в месте с хорошей циркуляцией воздуха, используя широкую перекладину или вешалку. В таком виде ткань просыхает быстрее и равномернее, что помогает предотвратить затхлый запах и рост микроорганизмов. Наиболее удобны горизонтальные держатели — они позволяют воздуху свободно проходить по всей площади полотенца.

Смотрите видео - полотенца станут мягкими:

Полотенце может согреть, заменить плед, послужить подстилкой на пляже, стать средством для подачи сигнала или выполнить свою привычную задачу после водных процедур.

В сюжете телеканала 1+1 рассказывают, как грамотно ухаживать за полотенцами, как часто их необходимо стирать, а также приводят любопытные факты об их появлении и эволюции.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред